La digitalización en el negocio agropecuario: Agrospot conecta productores y compradores en un nuevo modelo

La creciente presión de los costos logísticos —que puede absorber hasta un 28% del valor del grano según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario— está acelerando un cambio estructural en la manera en que el agro argentino gestiona sus decisiones comerciales. En este escenario, la digitalización emerge como un factor clave para mejorar la eficiencia y recuperar competitividad.

En este contexto, Agrospot , la plataforma que conecta a productores con compradores según ubicación y condiciones comerciales, presentó su nueva estrategia orientada a optimizar distancias, reducir costos y mejorar el margen

real de cada operación.

“El negocio del campo cambió. Hoy la rentabilidad no depende solo del precio sino de cómo, cuándo y con quién se opera. La digitalización nos permite revelar ineficiencias que antes estaban ocultas y transformarlas en oportunidades concretas para el productor y el comprador”, afirmó Santiago García Castellanos, CEO de Agrospot.

Eficiencia y datos: el nuevo eje del negocio agropecuario Mientras la producción incorporó buenas prácticas agronómicas, tecnología y manejo de precisión en todas sus etapas, la comercialización seguía siendo un punto débil: decisiones tomadas con poca información, dependencia de un único comprador o rutas de venta que no contemplaban el impacto del flete

sobre el margen final.

Agrospot busca resolver ese cuello de botella:

Conecta compradores y vendedores cercanos, reduciendo distancias y ahorros logísticos.

Incorpora datos en tiempo real para comparar oportunidades comerciales.

Transparencia en condiciones y plazos, mejorando previsibilidad y flujo de fondos.

Eficiencia operativa para ambos lados de la cadena: menos kilómetros, menos costo, más margen.

“Cuando un productor o comprador decide con información, gana. A veces vender o comprar 40 km más cerca mejora el margen entre 2 y 3 puntos sin mover un solo gramo más de producción. La eficiencia comercial es hoy tan estratégica como la eficiencia agronómica”, agregó García Castellano.

La digitalización como ventaja competitiva

El salto digital no solo simplifica procesos: ordena el mercado, amplía opciones y acorta tiempos. Al ofrecer visibilidad sobre distintos compradores, ubicaciones y condiciones, Agrospot permite que cada operación se planifique con lógica de red, no de urgencia.

“Estamos en un momento donde el productor y el comprador necesitan recuperar margen. La tecnología no sustituye la relación comercial: la potencia. Permite tomar mejores decisiones y capturar valor que antes se perdía en el camino”, destacó el directivo de la empresa e impulsor de la plataforma.

Un modelo que crece: eficiencia, cercanía y rentabilidad

Con un sistema intuitivo y enfocado 100% en la cercanía, Agrospot ofrece una ventaja competitiva directa: menos flete, más margen y mayor control sobre el negocio.

“El futuro del agro está en integrar producción y comercialización con datos y eficiencia. El productor que decide mejor, gana más. Y en Agrospot trabajamos todos los días para que eso suceda”, concluyó Santiago.

Acerca de Agrospot