Norma López celebró su 40° aniversario: la marca que se transformó en un ícono de la moda y la elegancia mendocina

Norma López, ícono indiscutido de la moda mendocina y referente a nivel nacional e internacional, celebra cuatro décadas de una carrera marcada por la elegancia y el estilo. A lo largo de su carrera, ha vestido a destacadas personalidades de la provincia: reinas de la Vendimia, influencers, conductoras televisivas, novias, quinceañeras, egresadas, madrinas e incluso artistas y DJs.

Su trabajo también ha formado parte del protocolo oficial y de los eventos de la Gobernación de Mendoza, donde sus vestidos se han convertido en sinónimo de distinción y buen gusto. Además ha presentado sus diseños en la Embajada Argentina de Los Ángeles, Estados Unidos, proyectando su presencia en la escena internacional.

En el marco de su 40º aniversario, la firma familiar organizó un evento exclusivo en Bodega Lamadrid para reconocer a sus clientas más fieles. La celebración tuvo como propósito agradecer y fortalecer el lazo con aquellas mujeres que, a lo largo de los años, han contribuido a engrandecer la marca y acompañar su crecimiento.

Acompañada por su hija Romina, NORMA LÓPEZ mantiene intacta su esencia y continúa consolidándose en la línea del éxito. Ese vínculo madre e hija refleja una historia de pasión, compromiso y amor por la moda, una alianza que combina experiencia, innovación y el desafío constante de seguir construyendo un legado en la industria.

En un ambiente de elegancia y emoción, las invitadas compartieron una jornada especial celebrando no sólo la trayectoria de Norma López, sino también la magia y conexión que caracterizan a su trabajo. Del evento se hizo partícipe la diseñadora nacional Florencia Santamaría, creadora de la marca Lamode; la senadora provincial Fernanda Sabadin; las embajadoras de la marca: las periodistas Gisela Campos y Laura Rez Masud, entre otras personalidades.

“Más allá de ser un brindis de fin de año, este es un acto de reconocimiento para celebrar a las mujeres que acompañaron la historia de la marca, escuchamos sus voces y las hacemos parte del relato de los próximos 40 años”, resaltó Norma López.

Por su parte y en su discurso de bienvenida, Romina López remarcó: “Hoy no es una tarde más. Hoy celebramos 40 años de historia, de trabajo, de sueños compartidos y de un camino recorrido con pasión, esfuerzo y mucha dedicación. Pero sobre todo, celebramos algo que para mí tiene un valor inmenso: la confianza”.

A lo largo de estas cuatro décadas, la marca ha demostrado que no se trata solo de ropa, sino de acompañar momentos especiales. Detrás de cada diseño, de cada elección, hay una emoción, una ocasión, un instante, un recuerdo.

En ese sentido, la joven empresaria expresó: “Cada prenda que sale de este espacio tiene una historia detrás. Hay horas de trabajo, de diálogo, de pruebas, de detalles cuidados con amor. Y eso es lo que quisimos mantener intacto durante estos 40 años: el valor del asesoramiento personalizado, la cercanía y la dedicación en cada elección”.

Y finalmente agregó: “Este aniversario no solo celebra el pasado, sino también todo lo que viene. Los nuevos desafíos, las nuevas tendencias, las nuevas formas de vincularnos, pero siempre manteniendo la esencia que nos trajo hasta acá: el compromiso con la calidad y la excelencia en cada detalle.

El encuentro sirvió también para agasajar a destacadas clientas por su lealtad y espíritu NL.

Reconocimiento legislativo para Norma López

Durante el agasajo, la empresaria recibió una distinción legislativa otorgada por la senadora Fernanda Sabadin, en reconocimiento a su destacada trayectoria y a su aporte a la comunidad.

“Su recorrido profesional incluye hitos memorables tanto locales como internacionales: desfiles, presentaciones y colaboraciones con eventos como la Fiesta Nacional de la Vendimia, que han contado con su aporte de elegancia y diseño. Su influencia en la moda ha dejado una marca indeleble en el estilismo televisivo mendocino, y continúa vigente acompañando a referentes con excelencia y sensibilidad estética”, remarcó la funcionaria.

Este homenaje reafirma el valor del trabajo de Norma López como referente de la moda mendocina, cuya labor trasciende lo estético para convertirse en un símbolo de esfuerzo, dedicación y compromiso con la provincia.

Desfile, cóctel y emoción en Bodega Lamadrid

La elección de la Bodega Lamadrid no fue casual. Este espacio vitivinícola, ubicado en una finca emblemática del valle de Luján de Cuyo, combina historia familiar, arquitectura elegida y un entorno rodeado de viñedos, lo que aportó un marco de sofisticación ideal para la celebración.

Allí hubo moda de la mano de la diseñadora Florencia Santamaría, directora creativa de la marca Lamode, quien desembarcó con un adelanto de la nueva colección otoño-invierno 26. Más tarde, los diseños de Norma López dominaron una pasarela invadida de frescura y color.

Para completar el festejo, las invitadas fueron agasajadas con deliciosos bocados elaborados por el equipo de cocina Los Bocheros -el espacio gastronómico seleccionado por la Guía Michelin 2025 como lugar recomendado- y un brindis con los mejores vinos de la casa.

Todo fue posible gracias al apoyo y la generosidad de marcas y profesionales que acompañaron esta edición aniversario: Carpediem Joyas, Queen, Laca Cuyo, Grupo Lorenzo BAIC y Dra. Julia Montilla, que se sumaron con obsequios y beneficios, potenciando la experiencia del evento.