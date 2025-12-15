Grupo Huentala lidera en Mendoza el turismo kosher: experiencias únicas de hotelería, vino y gastronomía

Grupo Huentala continúa fortaleciéndose como líder en experiencias de hospitalidad diversificadas, posicionándose con fuerza en un segmento en pleno crecimiento: el turismo kosher.

Con propuestas pioneras en el interior del país, los tres hoteles del grupo —Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton— son los únicos en Mendoza que ofrecen alternativas especialmente diseñadas para huéspedes de la comunidad judía con distintos niveles de observancia religiosa.

La oferta de Grupo Huentala abarca degustaciones de vinos kosher, gastronomía “kosher friendly” con opciones vegetarianas y de pescado, y también viandas certificadas para quienes requieren un cumplimiento estricto de las normas del Cashrut.

Esta variedad permite que cada visitante elija la experiencia que mejor se adapte a sus prácticas y necesidades, consolidando al grupo como un destino confiable y preparado para recibir turistas nacionales e internacionales que buscan servicios alineados a su modo de vida.

Por otro lado, en ocasiones especiales, los salones de los hoteles se acondicionan para celebraciones religiosas de la comunidad judía. Asimismo, durante la estadía de los huéspedes, se contemplan requerimientos específicos, como la asignación de habitaciones en pisos bajos durante períodos como el Shabat, cuando se evita el uso de ascensores y otros dispositivos electrónicos.

En el ámbito vitivinícola, Huentala Wines destaca como la única bodega de Mendoza que ofrece degustaciones kosher formales, a través de su línea Dreidel Kosher Wines, que incluye etiquetas Mevushal y No Mevushal, incluido un vino más dulce especialmente elegido para acompañar ceremonias y celebraciones religiosas. Además, los visitantes pueden recorrer la finca en Gualtallary, conocer los viñedos y disfrutar degustaciones con o sin maridaje gastronómico.

El sólido posicionamiento kosher del Grupo se integra a una propuesta global que lo reafirma como uno de los conglomerados más importantes del interior del país. Empresa familiar y 100% mendocina, Grupo Huentala sigue la visión de su fundador, Julio Camsen, expandiéndose en sectores como el financiero y fintech (Chimpay, Ohana), el vitivinícola y gastronómico (Huentala Wines, Rastro, La Cabrera, La Tavolata, Acequias Restaurant, Jacarandá Garden Bar), y la industria de la hospitalidad y entretenimiento, con su polo hotelero de 350 habitaciones ubicado en el KM cero de la Ciudad de Mendoza.

Conectados entre sí y convertidos en un auténtico distrito de arte, vino y gastronomía, los hoteles de Grupo Huentala continúan innovando para ofrecer experiencias únicas e inclusivas, reafirmando su compromiso con un turismo diverso y de excelencia.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio.

En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes”-promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación-; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.