"Picnic en el Jardín" y "El juego del Blend": Bodegas Bianchi lanza dos experiencias imperdibles para este verano

En Los Chacayes, en pleno corazón del Valle de Uco, se encuentra Bodega Enzo Bianchi, donde nacen los vinos ícono de la familia. Rodeada de un terroir excepcional y del imponente marco de la Cordillera de los Andes, la bodega invita a vivir un acercamiento íntimo y profundo al vino desde su origen.

Bodega Enzo Bianchi – Valle de Uco: vinos ícono, naturaleza y una experiencia creativa desafiante

La visita tradicional incluye una caminata por el viñedo, una introducción a las prácticas agronómicas, un recorrido por el proceso de elaboración y crianza, y una degustación final de selecciones especiales acompañadas por frutos secos y quesos.

La novedad de este año es el “Gioco del Taglio”: El Juego del Blend

Este verano, la bodega presenta una propuesta innovadora y lúdica: “Gioco del Taglio” – El Juego del Blend, una experiencia que desafía al visitante a convertirse en enólogo por un día.

Tras una breve recorrida por la bodega y una degustación guiada de varietales de la línea Famiglia, cada pareja elabora su propio corte, explorando texturas, aromas y posibles combinaciones.

La actividad culmina con una divertida competencia: el guía elige el mejor blend y la pareja ganadora se lleva dos botellas de Gran Famiglia.

Una experiencia ideal para amantes del vino que buscan creatividad, aprendizaje y momentos memorables.

“Gioco del Taglio”: El Juego del Blend.

Otras opciones de degustación:

Experiencia Famiglia: vinos Gran Famiglia, varietales Famiglia y espumante Famiglia.

Experiencia Particular: tres varietales Particular y espumante de alta gama.

Experiencia Íconos: dos varietales Particular, un IV Generación y el espumoso Stradivarius Cabernet Sauvignon.

Horarios: 10:00 / 12:00 / 15:30

Atención: miércoles a domingos de 09:30 a 18:00

Reservas: +54 9 260 404 8509 – turismoenzo@bodegasbianchi.com.ar

Ubicación: Carril Los Sauces s/n, Los Chacayes, Tunuyán, Mendoza.

Más actividades de Bodegas Bianchi – San Rafael: historia, naturaleza y una propuesta al aire libre para este verano

En el sur de Mendoza, rodeada de paisajes únicos que combinan volcanes, cañones y fuentes termales, Bodegas Bianchi en San Rafael abre sus puertas para compartir la calidez de su tradición familiar y su legado de casi un siglo. Las experiencias incluyen caminatas por los viñedos, recorridos por la bodega, una mirada detallada al proceso de elaboración y una cata dirigida en la cava privada de la familia.

“Picnic en el Jardín”

Como lanzamiento exclusivo, San Rafael incorpora una experiencia perfecta para disfrutar del aire libre. Pensado para quienes buscan relajarse entre naturaleza, viñedos y jardines, el picnic ofrece una canasta especialmente curada, que incluye:

una botella de Il Caprone, la línea de vinos jóvenes de Bianchi, pochoclo con un toque picante, un sándwich de jamón crudo con aceite de oliva, bites de frambuesas bañadas en chocolate.

Ideal para parejas, grupos de amigos o visitantes que quieran vivir la bodega desde un ambiente relajado, auténtico y veraniego.

Disponible de martes a sábado, de 10:00 a 16:00 hs.

“Picnic en el Jardín”

Otras experiencias destacadas en San Rafael:

Visita a la Bodega y Degustación (60 min)

En el Viñedo (90 min)

El Viñedo en Bicicleta (120 min)

El Viñedo en Bicicleta Eléctrica (120 min)

Degustaciones individuales y picadas sin reserva previa

Horarios de atención:

Enero / Febrero / Julio: todos los días de 09:00 a 17:30

Temporada baja: martes a sábado de 09:00 a 17:30

Reservas: +54 9 260 481 6963 – turismo@bodegasbianchi.com.ar

Ubicación: Ruta 143 km 10, San Rafael, Mendoza.

Un verano para vivir el vino desde adentro

Tanto en la vanguardia enológica del Valle de Uco como en la tradición histórica de San Rafael, Bodegas Bianchi propone experiencias que combinan naturaleza, innovación y vinos de excelencia. Dos destinos complementarios para descubrir, en esta temporada, la autenticidad y el espíritu del vino argentino.