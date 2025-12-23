A dos años de su apertura, Hilton Mendoza se consolida como centro de eventos y convenciones

Ubicado en Boulevard Pérez Cuesta y Lateral Norte Acceso Este, en Guaymallén, Hilton Mendoza empezó a operar en diciembre de 2023. Integra la cadena internacional Hilton, con cerca de 9.000 hoteles en el mundo y 235 millones de asociados en Hilton Honors.

Cuenta con dos torres, 252 habitaciones, dos restaurantes, spa, piscina climatizada y gimnasio, sala de arte y 11 salones (que suman 4.000 m2) con servicio de banquete y equipamiento tecnológico de última generación.

Es el único hotel 5 estrellas de la provincia con capacidad para albergar en un mismo piso a más de 2.000 personas en un evento. El equipo de trabajo está conformado por 110 personas y el número crece acorde a la cantidad de eventos que se lleven adelante.

En estos dos años, en sus instalaciones, se han realizado actividades de todo tipo. Entre ellas, los congresos internacionales de Cardiología, Diabetes, Pediatría, Cirugía Bariátrica, Salud Mental y Minería; el Foro Empresario del CEM; la premiación de AEM; las Jornadas Deloitte; las cenas anuales de la Casa Ronald McDonald y Aprocam; así como los encuentros de Triunfo Seguros, Mercantil Andina, Banco Galicia y Colegio Farmacéutico. También hubo importantes encuentros de tecnología (Bootcamp empresarial, eCommerce Go) y otros relacionados al vino y la música (Wine Expo, Malbec Festival, Experiencia Hernán Cattáneo, previa del Winerock y apertura de Vinexpo 2025).

Nuevas oportunidades

En diálogo con Ecocuyo, Miguel Osimani, gerente general de Hilton Mendoza, destaca: “El balance es positivo, la tracción que genera la marca es sumamente importante. Desde el momento en que arrancamos sabíamos que el desafío era estar a la altura del nombre que llevamos. Si bien el contexto ha sido complicado para el turismo, hemos descubierto nuevos segmentos de trabajo. Veníamos de orientarnos al mercado corporativo y de grupos casi exclusivamente y comenzamos a abrirnos al visitante individual, que viaja siguiendo la cadena con nuestra membresía Hilton Honors. En el último año creció la cantidad de turistas nacionales que supera ampliamente a los turistas extranjeros.

En cuanto a inversiones, comenta que principalmente se han realizado trabajos de infraestructura. Se actualizó el gimnasio, se adquirió equipamiento nuevo, se acondicionaron habitaciones y salones.

A nivel gastronomía, Hilton Mendoza cuenta con 2 propuestas: Olivas, dedicado a desayunos y reuniones corporativas privadas y La Barrica, un bar y restaurante que atiende la demanda diaria. “Hemos adaptado nuestra carta con productos regionales y vinos, que entendemos que los visitantes quieren probar”.

Sobre las expectativas para esta temporada, Miguel Osimani comparte: “Para las fiestas de fin de año hemos preparado 2 celebraciones especiales con gastronomía gourmet y música en vivo. Las reservas para Navidad ya están completas y quedan los últimos lugares para la de Año Nuevo en la que esperamos a 400 personas.

Enero, normalmente es un mes tranquilo y a partir de febrero, con la Vendimia, ya tenemos eventos confirmados y un gran calendario de actividades para los meses siguientes. Apostamos a que el 2026 sea un mejor año y estamos trabajando para lograrlo”.