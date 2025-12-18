Casa Drummond: Trivento abre un centro de enoturismo en una casa histórica de Luján, cuna del Malbec

Bodega Trivento abre las puertas de Casa Drummond, un espacio que une historia, enoturismo y sostenibilidad en la primera

zona vitivinícola de Mendoza.

La propiedad, adquirida en 2021, incluye una casa estilo californiano construida en 1940 por los arquitectos Mario Giambelli y Luis Mario Brisighelli, rodeada de un jardín y una finca. Además, cuenta con una bodega destinada a sus líneas de alta gama, pilares de su expansión internacional.

“La inauguración de nuestro segundo centro de visitas reafirma el compromiso que tenemos con el desarrollo del turismo en Mendoza y, especialmente, con la puesta en valor de la identidad vitivinícola argentina”, explica Marcos Jofré, CEO de Trivento.

Casa Drummond surge de la recuperación patrimonial de un sitio emblemático en el corazón de la cuna del Malbec y la vitivinicultura de calidad en Argentina: Luján de Cuyo.

Con esta restauración, Trivento preserva un legado cultural que refleja el espíritu de los inmigrantes emprendedores que eligieron la cordillera de Los Andes para elaborar vinos excepcionales. Ese legado, tejido entre historia, trabajo y arraigo, es el que hoy seguimos honrando.

“Nuestro objetivo es que cada visitante experimente esa identidad: vinos nacidos de suelos diversos y climas extremos. Esta combinación extraordinaria distingue a la vitivinicultura local y es la esencia que Trivento busca proyectar al mundo mediante

experiencias auténticas y profundamente conectadas con su origen”, completa Jofré.

De esta manera, Bodega Trivento amplía la oferta turística y fortalece el vínculo entre patrimonio, identidad y enoturismo, consolidando a Mendoza como referente internacional de la cultura del vino. Una invitación a descubrir la historia y la

esencia del vino argentino en un lugar privilegiado.

Casa Drummond ofrecerá experiencias enoturísticas de lunes a sábado (excepto jueves y domingos), en tres turnos diarios, y todas requieren reserva previa. Las propuestas incluyen copa de espumante de bienvenida, recorridos por la bodega y la

casa histórica y degustación de cuatro vinos maridados con quesos. Entre las opciones se destacan “Terroir Mendocino”, con etiquetas icónicas como Golden Malbec y Gaudeo; “Lejanamente Juntos”, que combina varietales argentinos y

chilenos; y “Selección del Enólogo”, una experiencia premium con vinos de alta gama como Eolo y Stratus. Las degustaciones tienen una duración de 90 minutos y se realizan en grupos reducidos para garantizar una experiencia personalizada.

Acerca de Bodegas Trivento

Trivento es símbolo de los vinos de alta gama de la Argentina. Desde sus inicios, en 1996, forjó un portafolio exclusivo que preserva el carácter de los terruños mendocinos y desafía la voluntad de los vientos.

Sus colaboradores hacen de la Casa de los Vientos una de las principales bodegas elaboradoras y exportadoras de Argentina. Desde 2020, Trivento es la marca argentina de vinos número 1 en ventas en el mundo. La compañía posee 1650

hectáreas de viñedos ubicados principalmente en las regiones de Maipú, Luján de Cuyo y Valle de Uco – Mendoza, con una amplia gama de topografías y microclimas.

Líder en iniciativas sostenibles, en 2013 la compañía puso en marcha un proyecto transversal a toda su operación que incluyó a la Sustentabilidad en el centro de su modelo de negocio. A partir de allí, adhirió al Pacto Global de las Naciones Unidas y reporta metas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) agenda 2030.