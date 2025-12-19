VEA potencia la experiencia de cercanía: nueva sucursal Express en Mendoza y sistema "self check out"

VEA, la marca más reconocida por sus ofertas, beneficios y calidad, continúa fortaleciendo su propuesta de cercanía en

Mendoza con la inauguración de su cuarta tienda Express en la ciudad. Este formato está diseñado para resolver las compras rápidas del día a día, con precios convenientes y un surtido completo para los vecinos, quienes trabajan en la zona y todos aquellos que deseen realizar una compra resolutiva.

Ubicado en una zona céntrica y estratégica de la ciudad, cuenta con 222 m² de salón de ventas y ofrece el mismo mix de productos y servicios que caracterizan a las tiendas VEA Express.

Los clientes podrán encontrar comestibles, bebidas, perfumería, limpieza, elaborados, carnes envasadas al vacío, lácteos, congelados, fiambres, frutas y verduras, pensado para resolver necesidades cotidianas de forma práctica y conveniente.

Para una experiencia de compra más ágil y cómoda, la sucursal incorpora self check out, que permite realizar compras de manera rápida y autónoma, reduciendo los tiempos de espera en las líneas de cajas.

La apertura de este nuevo VEA Express implica además la generación de empleo en la ciudad, con 35 nuevos recursos, entre contrataciones directas e indirectas, reafirmando el compromiso de la compañía con el desarrollo económico local y el impulso a la actividad en el área céntrica de Mendoza.

El local atenderá de lunes a sábado, de 9 a 21 horas, ofreciendo una opción accesible y cercana para resolver las compras del día a día.

Vea fue fundada hace más de 50 años; nació en Mendoza y desde allí se expandió a todo el país. Hoy es el supermercado líder en la oferta de productos de calidad con verdaderos precios bajos.