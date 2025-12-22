Un barrio sustentable en el corazón del cinturón agrícola: así será El Altillo, una comunidad verde a 13 km del centro

ProMendoza incorporó un nuevo proyecto al Banco de Proyectos de Inversión, resultado del programa de asistencia técnica que acompaña a pymes y emprendedores en la transformación de ideas en propuestas concretas para atraer inversores.

La iniciativa busca estructurar proyectos con alto potencial, brindando asesoramiento especializado para su formulación en estado de prefactibilidad. De esta manera, las propuestas quedan disponibles en una cartera pública para inversores nacionales e internacionales.

Marisol Cavichioli, economista especializada en sostenibilidad y consultora que acompañó el modelo de negocios del proyecto, aseguró: “El Complejo El Altillo está pensado para brindar soluciones habitacionales muy accesibles, integrando la sustentabilidad en el proceso constructivo y la eficiencia de recursos lo que garantiza también a las familias, un menor costo de vida a largo plazo, haciendo de la sostenibilidad una herramienta clave para la reactivación del sector inmobiliario”.

El proyecto está ubicado en Calle Ferrer, a 300 metros al sur de Calle Buenanueva (ó Profesor Mathus), en Guaymallén.

Uno de los proyectos destacados consiste en el diseño y construcción de un barrio semi privado ubicado a 13 km de la Ciudad de Mendoza, sobre un olivar añoso en producción. El desarrollo combina estilo rural y habitacional, con el verde atemporal del olivo, abundante agua —incluida potable— y seguridad privada.

Ricardo Rivero, presidente de RAR SA, empresa dedicada a proyectos inmobiliarios, explicó: “Estamos desarrollando un proyecto sustentable sobre la base de un monte de olivos, absolutamente ecológico. Cumplimos la primera etapa y avanzamos en construcciones sustentables bajo normas de barrios verdes. Buscamos inversores que compartan nuestra visión de sostenibilidad y desarrollo comunitario.

Es un proyecto rentable y alineado con tendencias globales en construcción sustentable, apoyadas por organismos internacionales y fondos de inversión”.

¿En qué consiste el programa ProInversión?

Asistencia técnica personalizada para formular proyectos en estado de prefactibilidad.

Conexión con consultores especializados, con costo compartido entre el titular y ProMendoza.

Incorporación al Banco de Proyectos de Inversión, disponible para inversores locales y extranjeros.

Convocatoria abierta

Todas las personas con ideas de negocio o proyectos que requieran asesoramiento para formalizar su propuesta pueden solicitar participar del programa.

Además, pueden postularse consultores técnicos interesados en integrar el equipo de formulación.

Plazo: hasta 2 meses, con posibilidad de extensión a 3 para proyectos de gran envergadura.

Más información y postulaciones: