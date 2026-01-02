Grupo Halpern marca récord en 2025: más de 1.124.000 metros de tuberías y 928 hectáreas tecnificadas

En un año marcado por la retracción económica, la incertidumbre y la necesidad de optimizar cada inversión, Grupo Halpern logró destacarse con un crecimiento sostenido, una fuerte diversificación de sus unidades de negocio y resultados concretos medibles en infraestructura, eficiencia hídrica y expansión estratégica hacia nuevos sectores como minería y real estate.

Lejos de frenar su marcha, el Grupo consolidó su liderazgo en soluciones para riego tecnificado, energía y obras de infraestructura, al mismo tiem-po que avanzó en integración vertical, desarrollo industrial propio y nuevas propuestas tecnológicas que impactan de manera directa en la productividad de sus clientes.

“Este fue un año que exigió decisiones firmes, visión de largo plazo y mucha eficiencia. Apostamos a crecer cuando el contexto invitaba a fre-nar, y los resultados confirman que fue el camino correcto”, destacó Sebastián Halpern, presidente del directorio de Grupo Halpern.

Infraestructura instalada: los números del crecimiento

Durante el último año, Grupo Halpern alcanzó un volumen de instalación y comercialización de tuberías que refleja no sólo escala, sino también capacidad operativa y respuesta en tiempo real.

Tubería de PVC : Se instalaron y comercializaron 85.505 unidades, lo que equivale a 513.030 metros lineales, utilizados principalmente en sistemas de riego, redes de conducción y obras productivas.

: Se instalaron y comercializaron 85.505 unidades, lo que equivale a 513.030 metros lineales, utilizados principalmente en sistemas de riego, redes de conducción y obras productivas. Tubería de PEAD (Polietileno de Alta Densidad): Se incorporaron 849 unidades, que representan 11.760 metros, especialmente destinadas a proyectos que requieren alta resistencia, como minería y obras especia-les.

En total, el Grupo alcanzó más de 524.000 metros de tubería instalada, un indicador concreto del volumen de proyectos ejecutados en un año complejo para la inversión productiva.

A esto se suma un dato clave de integración industrial: la producción propia. A través de su unidad de negocios GEXA, Grupo Halpern fabricó 100.000 unidades de tubería propia, equivalentes a 600.000 metros, fortaleciendo su autonomía productiva y asegurando disponibilidad en mo-mentos críticos del año.

Industria propia y eficiencia operativa

Justamente, uno de los hitos del año fue la consolidación de GEXA, la fábrica propia de tubo PVC, una decisión estratégica que permitió reducir tiempos de respuesta en plena temporada estival, cuando la demanda de repuestos y soluciones suele incrementarse.

Gracias a esta integración, el Grupo logró mantener stock mínimo permanente, garantizar reposición inmediata en momentos críticos, imple-mentar atención personalizada por área, mejorando la experiencia del cliente y acompañar la creación de nuevas unidades de negocio, alineadas a minería, automatización y desarrollos inmobiliarios.

“Invertir en producción propia no fue sólo una decisión industrial, fue una decisión estratégica para cuidar al cliente y sostener el servicio aín en los picos de demanda”, explicó Hernán Norando, CEO de Grupo Halpern.

Eficiencia hídrica: ahorro real, impacto ambiental y productivo

En un contexto donde el agua es un recurso cada vez más crítico, Grupo Halpern logró resultados concretos en eficiencia hídrica mediante la ins-talación de sistemas de riego tecnificado.

Los números reflejan el impacto directo:

• En chacras: ahorro de 11.700 m³/h, lo que implicó 780 horas menos de riego.

• Cultivos leñosos: ahorro de 1.400 m³/h, equivalente a 90 horas menos de riego.

En total, se redujeron 870 horas de riego, lo que significa menos consu-mo de agua, menor gasto energético y una mejora sustancial en la sus-tentabilidad de los sistemas productivos.

Durante el año, las soluciones del Grupo en cuanto a automatización del riego alcanzaron 408 hectáreas tecnificadas en total, distribuidas en 287 ha de chacras, 116 ha de cultivos leñosos y 5 ha de otros usos producti-vos.

Además, se dio un salto cualitativo con la nueva propuesta de automati-zación, que permitió automatizar 520 hectáreas, incorporando control, monitoreo y eficiencia operativa en tiempo real.

“La automatización dejó de ser un lujo para convertirse en una herra-mienta clave de competitividad. Hoy el productor necesita datos, control y eficiencia, y ahí es donde ponemos el foco”, señaló Norando.

Diversificación estratégica: minería y real estate

En paralelo al fortalecimiento del negocio histórico, Grupo Halpern avan-zó en su diversificación hacia minería y real estate, aplicando su know-how en infraestructura, energía, conducción de fluidos y eficiencia opera-tiva a nuevos entornos productivos.

Esta expansión no solo amplía la matriz de negocios, sino que posiciona al Grupo como un actor transversal, capaz de aportar soluciones tanto al agro como a la industria, la minería y el desarrollo inmobiliario.

“Crecer cuando todo se contrae requiere convicción y trabajo. Este año demostramos que es posible hacerlo con eficiencia, innovación y com-promiso”, concluyó Sebastián Halpern.

Grupo Halpern reafirma así su perfil de empresa en expansión, con visión estratégica, foco en resultados y un modelo de negocio preparado para los desafíos que vienen.

Más sobre Grupo Halpern

Grupo Halpern (www.grupohalpern.com) es una empresa argentina con más de 20 años de trayectoria en la gestión eficiente del agua. Consoli- dada inicialmente como referente en riego agrícola y distribución mayo-rista de insumos para conducción, control y filtrado, hoy atraviesa una etapa de transformación y expansión.

Con una visión renovada, el grupo ha evolucionado hacia un perfil integral, liderando proyectos de ingeniería en sectores estratégicos como minería, energía, construcción y agroin-dustria. Esta nueva etapa consolida a Grupo Halpern como un actor cla-ve en soluciones “llave en mano”, orientadas a maximizar el uso inteli-gente y sustentable del recurso hídrico. Su crecimiento sostenido refleja una filosofía clara: cada proyecto debe ser una solución real, escalable y alineada con el futuro que el país necesita.