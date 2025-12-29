Chef Pet: el emprendimiento que innova con viandas naturales y pastelería artesanal para mascotas

Chef Pet es un proyecto mendocino dedicado a la elaboración de viandas naturales, snacks y pastelería artesanal para perros y gatos, pensado exclusivamente para mascotas y desarrollado con un enfoque en el cuidado, la nutrición consciente y el vínculo entre las personas y sus animales.

Creado por Noelia Zulueta, licenciada en marketing y coach organizacional, Chef Pet surge a partir de una experiencia personal que la llevó a replantearse la alimentación de sus mascotas y a investigar en profundidad sobre nutrición animal.

El proyecto se apoya en formación específica y en el asesoramiento de veterinarios especialistas en nutrición animal, y respeta indicaciones profesionales cuando existen restricciones o necesidades particulares.

Alimentación diaria adaptada a cada mascota

Uno de los ejes de Chef Pet son las viandas cocidas, elaboradas a pedido y pensadas para la alimentación diaria de perros y gatos. Las preparaciones se entregan congeladas y pueden encargarse para una semana o un mes.

Cada pedido se adapta a las características del animal: peso, edad, nivel de actividad física, cantidad de comidas diarias y posibles restricciones alimentarias indicadas por el veterinario. Las viandas incluyen combinaciones de carnes (pollo, carne vacuna o cerdo), arroz blanco o integral y verduras aptas para mascotas, siempre sin conservantes.

Pastelería y celebraciones para mascotas

Chef Pet ofrece además una línea de pastelería artesanal para mascotas, que incluye tortas, muffins, galletitas y snacks elaborados con ingredientes naturales, sin sal, sin azúcar y sin conservantes. Los productos se realizan de manera fresca y a pedido, con anticipación.

El proyecto también desarrolla kits de cumpleaños y celebraciones, que pueden incluir torta, snacks, decoración, banderines personalizados, souvenirs y bolsitas para compartir con otros animales. Todos los festejos se adaptan al pedido del cliente y a las necesidades de cada mascota.

Snacks funcionales y naturales

La propuesta se completa con snacks pensados como complemento nutricional, entre ellos galletitas de pollo, verduras o frutas, gomitas de colágeno elaboradas con caldo de huesos, snacks deshidratados y barritas de cereales. Si bien los ingredientes son simples y naturales, todos los productos están formulados exclusivamente para mascotas, tanto en porciones como en composición.

Un proyecto artesanal y personalizado

Chef Pet funciona de manera artesanal: Noelia Zulueta se encarga de la elaboración, el diseño, el armado de los pedidos y la entrega a domicilio.

El proyecto trabaja también con guarderías caninas, ofreciendo celebraciones para cumpleaños de mascotas que comparten espacios con otros perros.

Lejos de proponer una postura extrema, Chef Pet invita a repensar hábitos y a incorporar, aunque sea de manera ocasional, comida real y adaptada en la alimentación de las mascotas, complementando otros sistemas de alimentación.

Ficha:

Proyecto: Chef Pet

Responsable: Lic. Noelia Zulueta

Pedidos y consultas: vía Instagram https://www.instagram.com/chefpet.arg/ y WhatsApp https://wa.me/ 5492615393971