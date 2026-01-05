El destino que no descansa: Gran Hotel Potrerillos se renueva, suma espacios y crece en el segmento corporativo

En un entorno natural privilegiado, con un fuerte valor histórico y patrimonial, el Gran Hotel Potrerillos, fundado en 1942 y reinaugurado en 2016, está ubicado sobre la ruta provincial 82, en Luján de Cuyo, Mendoza. Cuenta con 35 habitaciones, 2 restaurantes, salas para eventos, espacios verdes, canchas para practicar deportes y piscina.

Luego de un 2025 marcado por grandes eventos (entre los que se destacaron los del DJ Hernán Cattaneo, desarrollados en conjunto con Las Palapas y Folck Producciones) y el crecimiento de las bodas en destino (que ocuparon el 40 % de los fines de semana), el hotel arranca el 2026 con un proceso de renovación.

Para llevarlo adelante, las asesoras hoteleras Belén Graffigna y Marina Milanesio, junto a la arquitecta Belén Morgan y a la diseñadora María José Pulenta vienen trabajando en conjunto desde hace más de un año.

Una de las principales novedades es la inauguración de 2 espacios interiores que empezarán a funcionar a partir de febrero: un auditorio con capacidad para 120 personas y una sala de eventos con capacidad para 200, lo que permitirá realizar bodas, reuniones sociales y corporativas en todas las estaciones.

“Estos espacios están pensados para acompañar un importante plan de ventas orientado a captar el segmento corporativo, de eventos, convenciones e incentivos. Tenemos una agenda mensual de actividades para seguir potenciando al hotel como el ‘spot’ de Mendoza”, destaca Belén Graffigna.

De todos modos, indica que el verdadero corazón de esta etapa se encuentra en la redefinición del servicio, la implementación de nuevos estándares de atención, protocolos operativos y una cultura de hospitalidad centrada en la experiencia del huésped. “Para eso trabajamos de manera transversal en la formación de los equipos (actualmente, son 40 los colaboradores del hotel), en la revisión de procesos y en la construcción de una propuesta de servicio coherente, donde cada área entiende su rol dentro del recorrido del visitante. Desde la llegada hasta la despedida, cada interacción está pensada para generar confianza, comodidad y una conexión genuina con el lugar”.

Balance 2025 y expectativas 2026

Durante 2025, un año de grandes desafíos para el sector turístico, el Gran Hotel Potrerillos logró mantener sus niveles de ocupación. Si bien su público mayoritario es nacional, la revalorización de sus estándares de servicio también apunta a captar a visitantes internacionales. “Sabemos que Mendoza ha sincerado sus tarifas y hoy, quienes nos eligen lo hacen buscando una verdadera propuesta de valor más allá del precio”, señala Belén Graffigna.

Para 2026, el objetivo es ampliar la oferta con una propuesta integral. “Las instalaciones del hotel nos permiten realizar eventos y pre-eventos de todo tipo en los diferentes espacios interiores y exteriores que dialogan con la arquitectura y el paisaje, aportando calidez, funcionalidad y una estética actualizada.

Trabajamos mucho junto a los proveedores locales para ofrecer una experiencia calificada y profesional. De hecho, a partir de febrero, el hotel será parte de Mendoza Bureau, una organización sin fines de lucro que reúne a empresas líderes en el rubro turismo de reuniones para promover a la provincia como destino de referencia a nivel nacional e internacional.

Además, el desarrollo de la Villa Potrerillos y del perilago, que está a punto de comenzar de la mano de la empresa CEOSA con la arquitecta Eliana Bórmida, tendrá un impacto sumamente positivo”, finaliza.