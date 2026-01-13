Vivir en casa como en un hotel 5 estrellas: "Branded residences", la nueva tendencia inmobiliaria que llega a Mendoza

En su proyecto El Borgo, el complejo de usos mixtos ubicado en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, Armentano Desarrollos Inmobiliarios, además de adoptar como el primer modelo internacional en Argentina de branded residences, incorporó un ecosistema integral de servicios en planta baja gastronomía, mercado de frescos, wellness, retail, banco, y servicios cotidianos, que potencia el funcionamiento del activo como casi ningún proyecto en la región y explica cómo un activo inmobiliario funciona y se valoriza en el tiempo.

En una industria donde tradicionalmente la calidad de un proyecto se medía por su ubicación, su arquitectura o sus materiales, comienza a emerger un nuevo paradigma: la operación global como activo central de la inversión inmobiliaria.

Este enfoque, ya consolidado en mercados desarrollados, es hoy el corazón del modelo conocido como Branded Residences, un formato que combina propiedad privada con operación hotelera profesional, ofreciendo al inversor un producto híbrido entre real estate y hospitality.

Un cambio estructural en la forma de invertir

El inversor contemporáneo ya no busca solamente comprar metros cuadrados. Busca activos que produzcan, que se operen profesionalmente y que tengan demanda garantizada gracias a una marca global.

Por eso, en su forma más simple, las branded residences representan una evolución natural:

De la propiedad tradicional al activo que genera ingresos automáticamente

Del alquiler administrado por el dueño al inventario hotelero profesional

De la incertidumbre de la ocupación a la demanda global fidelizada por una cadena internacional.

El verdadero activo ya no es solo el desarrollo en sí, sino la operación que lo sostiene. Este es el concepto que venimos desarrollando e implementando en Armentano Desarrollos Inmobiliarios a partir de nuestro camino empírico, para entender la operación como componente estructural del valor, no como un añadido final.

Branded Residences: datos que explican su crecimiento

-Las branded residences crecieron 160% en la última década.

-Las unidades operadas por cadenas de lujo obtienen 30% más valor que las residenciales tradicionales.

Es el segmento con mayor proyección en destinos turísticos consolidados.

Los inversores eligen este producto por su renta pasiva, bajo riesgo, demanda global y estabilidad operativa.

Los mercados están migrando desde modelos inestables como Airbnb hacia productos regulados y profesionalizados que ofrecen seguridad, integralidad y centralidad.

Desde la desarrolladora se entiende que este crecimiento responde a una tendencia más amplia: la convergencia entre vivienda, inversión y servicios o disfrute.

El modelo propuesto por Armentano para El Borgo y sus brandeds residences El Cauce propone la combinación de estas 3 fuerzas:

✔ La operación global trae demanda y asegura gestión profesional.

✔ La centralidad asegura flujo constante.

✔ La integralidad genera motivos múltiples para usar, visitar y vivir.

Este es el diferencial clave: no es un departamento que se opera como hotel. Es un ecosistema que sostiene un activo internacionalmente operado.

Y por eso las branded residences alcanzan mayor ocupación, menor riesgo, mayor plusvalía, valor por encima del mercado, demanda orgánica y sostenida.

¿Por qué empieza a expandirse en Argentina?

Argentina, y especialmente Mendoza, reúne condiciones ideales para este modelo. Esto explica la apuesta de la desarrolladora por El Borgo, y en particular su unidad de hospitalidad: El Cauce Autograph Collection, el primer proyecto de branded residences en Argentina.

El crecimiento del turismo internacional premium, la mayor conectividad aérea y el reposicionamiento de destinos con montaña y vino impulsan la demanda de productos mixtos que integran servicios, gastronomía, wellness y experiencia. A esto se suma la necesidad del inversor de diversificar y delegar la administración.

Todos estos elementos hacen atractiva la posibilidad de contar con un activo operado por una marca con estándar internacional que garantiza el mantenimiento, la ocupación y los estándares de servicio.

Residencias El Cauce Autograph Collection by Marriot: la operación como núcleo del valor

En Mendoza, este modelo comienza a tomar forma en proyectos como El Cauce Autograph Collection Residences, parte del desarrollo El Borgo en la región de Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

El ecosistema de hospitalidad integrada que se propone es la clave para entender este proyecto:

Un masterplan donde conviven: hotel, residencias, gastronomía, retail, mercado de frescos,wellness y servicios cotidianos en planta baja.

Argentina está comenzando a incorporar un modelo que en el mundo redefine la relación entre inversión, experiencia y operación inmobiliaria.

Las branded residences representan un nuevo tipo de activo: más estable, más global, más previsible y con un diferencial claro frente a la vivienda tradicional.

Desde Armentano Desarrollos Inmobiliarios entendimos que la operación global es el activo y va convertirse en una referencia para los desarrollos argentinos que busquen competir en un mercado que ya es profundamente internacional.

Las Residencias El Cauce permiten que el propietario:

viva en su unidad con servicios de hotel

la integre al sistema hotelero internacional cuando no la usa.

Esto garantiza ingresos pasivos y mantenimiento permanente con estándares de cadena internacional.

Este modelo no solo asegura previsibilidad operativa, sino que proyecta una rentabilidad anual cercana al 8%, resultado directo de la convergencia entre operación global, ecosistema urbano y marca internacional.

La combinación de estos factores, sumada a la plusvalía que generan las branded residences convierte a El Borgo en un caso representativo del nuevo paradigma de inversión: activos que producen, se operan globalmente y se sostienen sobre un ecosistema completo que amplifica su valor en el tiempo.