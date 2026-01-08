El vino abierto ya no se arruina: llega Winert, la herramienta que protege cada botella en cualquier lugar

De la mano de tres socios, Gustavo Ozamis, Cristian Moor y Andres Belinsky, el mercado argentino suma un nuevo aliado técnico para la preservación del vino. Se trata de Winert, un sistema portátil de gas argón 100% puro que permite minimizar la oxidación en botellas abiertas y extender la vida útil del vino con estándares propios de laboratorio y bodega. Su lanzamiento marca un avance en la incorporación de tecnologías de conservación y tiene múltiples aplicaciones, toda vez que queremos preservar el vino una vez abierta la botella.

Argón: el estándar internacional que llega al consumidor

El argón es un gas inerte utilizado desde hace décadas por enólogos, sommeliers y laboratorios debido a su capacidad de desplazar oxígeno sin reaccionar con el vino y mantenerlo en condiciones óptimas para el consumo por mucho tiempo. Winert emplea esta misma tecnología en un formato accesible, liviano y fácil de aplicar: una dosis de un segundo genera una capa protectora que evita la oxidación preservando las características organolépticas casi intactas, como recién abierta la botella.

Desde la empresa destacan:

“Nuestro objetivo es brindar una herramienta técnica que se usa en bodegas y alta gastronomía. Winert permite abrir más etiquetas, degustar más vinos y trabajar con menor merma, optimizando un recurso valioso, como el vino, reduciendo costos y maximizando recursos.”

Impacto en la gastronomía y el servicio profesional

La expansión del servicio de vino por copa en Argentina exige soluciones de conservación confiables. Winert ofrece una respuesta práctica y de bajo costo operativo, especialmente útil para:

• Restaurantes y wine bars: disminuye la merma entre 30% y 40% y permite ampliar la oferta por copa sin riesgo.

• Hoteles y salas de degustación: optimiza la apertura de etiquetas premium para experiencias guiadas.

• Vinotecas: ideal para eventos, lanzamientos y degustaciones continuas.

• Sommeliers: una herramienta portátil para capacitaciones, catas y presentaciones profesionales.

• Bodegas: extracción de muestras para degustar, analizar, optimización en la apertura de botellas del Tasting room, ferias, viajes comerciales y degustaciones.

Beneficios para bodegas y equipos técnicos

Dentro de la industria, Winert se presenta como un recurso valioso para tasting rooms y ferias internacionales. El enólogo puede preservar muestras abiertas sin desviaciones sensoriales, mientras que los equipos comerciales encuentran un aliado para viajes y presentaciones donde mantener la integridad del vino es clave.

Comparativa técnica con métodos tradicionales

• Tapón simple: no detiene el proceso oxidativo.

• Sistemas de vacío: extraen compuestos aromáticos volátiles.

• Dispositivos con gas con agujas: efectivos pero con alto costo de inversión y difícil manipulación.

Winert ofrece el mismo principio de conservación con una barrera de argón, pero con mayor portabilidad, menor costo y sin manipulación compleja del envase.

Contacto:

Email: contacto@winert.ar

www.winert.ar (lanzamiento Febrero 2026)

Instagram: @winert.wp

Socios:

Gustavo Ozamis

Cristian Moor

Andres Belinsky