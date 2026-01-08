Altieri Wines consolida su prestigio: seis vinos superan los 90 puntos en la Guía Descorchados 2026

Altieri Wines, bodega ubicada en Perdriel, Luján de Cuyo, obtuvo destacados resultados en la prestigiosa Guía Descorchados 2026, escrita por el reconocido crítico chileno Patricio Tapia. Seis vinos de la bodega superaron los 90 puntos, reafirmando la calidad y el estilo que caracteriza a sus etiquetas.

Victorio Altieri Gran Reserva Malbec 2023 se posicionó como uno de los vinos más distinguidos del portafolio al alcanzar 96 puntos, mientras que Château Brandsen Blend 2024 y Regina Bianca Chardonnay 2024 recibieron 94 puntos cada uno.

“Recibir estas devoluciones de parte de un crítico tan reconocido y respetado como Patricio Tapia, nos alegra profundamente. Nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos y nos impulsa a seguir poniendo el alma en cada vino. En tiempos desafiantes para la industria, este tipo de reconocimientos nos fortalece y nos anima a seguir trabajando con la misma pasión de siempre”, expresó Cecilia Buj, propietaria de Altieri Wines.

Por su parte, Evelin Colchad, Enóloga de la bodega, destacó: “es una gran satisfacción obtener estos resultados en Descorchados. Son el fruto de un trabajo que comienza en el viñedo, buscando que cada vino se exprese con autenticidad el carácter de Perdriel a través de una intervención justa en la bodega, respetando y honrando el origen. Esa identidad se manifiesta en la textura, la estructura y la frescura que distingue a nuestros vinos.

Victorio Altieri Gran Reserva Malbec 2023, elaborado con uvas seleccionadas de la Finca Las Marías, en Perdriel, es un 100% Malbec que expresa con autenticidad su origen. De color rojo intenso con tintes negros, ofrece aromas a frutos negros y notas especiadas, una boca sedosa y un final prolongado. El vino fue criado durante 18 meses en barricas de roble francés. “Victorio Altieri es un vino impregnado de personalidad y carácter, como la persona en la que fue inspirado. Es un Malbec para honrar nuestras raíces y celebrar lindos momentos”, añadió Buj.

Además, la línea Vinorum también recibió altas calificaciones:

Vinorum Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2024: 92 puntos

Vinorum Single Vineyard DOC Malbec 2024: 91 puntos

Vinorum Rosé 2025: 90 puntos

Estos reconocimientos consolidan a Altieri Wines como una bodega de referencia dentro del mapa vitivinícola argentino, destacando su compromiso con la excelencia y la expresión genuina del terruño de Perdriel.

Altieri Wines es una Bodega Boutique, que se dedica a la elaboración de vinos de alta calidad utilizando viticultura y enología de precisión bajo normas de Sustentabilidad.

Todos los vinos reciben los cuidados que se entregan a una obra de arte. Son vinos de partidas limitadas que se estiban en cavas subterráneas.