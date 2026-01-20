La bodega mendocina que debuta en el mercado internacional y acelera en tres capitales clave del vino

Bodega Rocamadre concretó su primera exportación a España luego de su participación en Vinexpo Explorer Mendoza 2025, donde la bodega mantuvo reuniones con importadores de diferentes mercados. A partir de ese encuentro, la empresa selló un acuerdo comercial con un distribuidor europeo que manejará sus vinos en todo el mercado ibérico, marcando un paso firme en su estrategia de crecimiento internacional.

La venta inicial consta de un palet americano con una selección diversa de etiquetas y varietales de la bodega, entre ellos malbec, chardonnay, criolla tinta, criolla blanca y pinot noir. Estos vinos serán distribuidos en vinotecas y restaurantes de la Península Ibérica orientados a consumidores que buscan productos de identidad marcada, calidad consistente y origen distintivo.

“Nosotros elaboramos vinos artesanales de montaña, vinos de terruño con identidad propia. Trabajamos en una gama media a alta con precios de referencia entre USD 8 y 15, con una propuesta competitiva y de alta calidad percibida”, afirmó Juan Facundo Suárez, cofundador de Bodega Rocamadre, al confirmar el acuerdo.

Suárez destacó además que, como resultado directo de las rondas de negocios de Vinexpo Explorer, la bodega ya envió muestras a Japón, Londres y Estados Unidos, abriendo nuevas oportunidades para expandir su presencia en mercados estratégicos.

Por su parte, desde la firma importadora señalaron que las principales fortalezas de Rocamadre radican en su singularidad y expresión de origen, junto con su competitividad dentro del segmento de vinos de alta calidad. “En un momento en que el mercado español comienza a mirar hacia otros orígenes como el argentino, estos vinos se destacan por su carácter propio, más vinculado a la viticultura y la interpretación de los suelos que a la estandarización enológica”, indicaron.

Asimismo, los compradores ven un potencial significativo para seguir concretando negocios con Mendoza, región que consideran una “industria desarrollada, con una calidad media más que notable en todas sus escalas de producción”. Valoran no solo los malbec, reconocidos internacionalmente, sino también otras variedades que lo sorprendieron gratamente, como cabernet franc, chardonnay y semillón.

Fundada por Cecilia Durán y Juan Suárez, Bodega Rocamadre registró alrededor de 20 degustaciones y 15 reuniones B2B durante Vinexpo Explorer Mendoza, experiencia que calificaron de “sumamente positiva”, debido al alto nivel de los importadores convocados.

“Es un formato que sin dudas vale la pena repetir”, agregaron desde la bodega.

Con este primer envío a España, Rocamadre continúa afianzando su presencia en el exterior y proyecta nuevos acuerdos comerciales derivados del encuentro de negocios.