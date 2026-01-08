Estreno histórico: llega a los cines la película que se filmó en Mendoza y es furor internacional

El apoyo a la cultura y el fomento cinematográfico es una política pública en Mendoza y, ahora, se verá reflejado con el estreno de “La Virgen de la Tosquera”, película en la que Godoy Cruz fue uno de los escenarios principales.

El film está dirigido por Laura Casabe y basado en cuentos de Mariana Enríquez. Llegará a los cines el próximo 15 de enero y ha sido catalogado como “una de las diez mejores películas en español del año” por prestigiosos medios como el Hollywood Reporter.

El Municipio de Godoy Cruz aportó apoyo logístico a través de personal municipal y bomberos voluntarios durante las tres semanas en las que fue sede, es decir, en el 80% de la película.

Particularmente, el Club YPF y el barrio Metalúrgico fueron el marco para el desarrollo de la producción, que también tuvo locaciones en El Borbollón (Las Heras), Acceso Este (Guaymallén) y Ciudad de Mendoza.

Por otro lado, en la cinta se podrá ver la actuación de extras del departamento.

El intendente Diego Costarelli resaltó la relevancia de que se haya escogido al departamento como locación. “Es un hecho histórico para la comuna. Es muy importante por el aporte que hace esta industria a la economía del departamento”, señaló.



Los detalles de “La Virgen de la Tosquera”

La película narra la historia de tres inseparables amigas de un suburbio que, tras el estallido de violencia de 2001 en Argentina, finalizan su último año escolar.

Su amistad se ve desafiada cuando todas se enamoran de Diego, su amigo de toda la vida, y la situación toma un giro inesperado cuando él inicia una nueva relación.

Producción

La producción de este largometraje está a cargo de las productoras argentinas Ajimolido Films y Mostra Cine, quienes ya han trabajado en equipo en diversas producciones anteriores, incluyendo “Los que vuelven”, última película de Laura Casabé.

En conjunto, han producido más de 25 películas obteniendo el reconocimiento de la crítica en los principales festivales de cine del mundo como Cannes, Berlín, San Sebastián, Rotterdam, Mar del Plata, entre otros.

Se han destacado con importantes sucesos de audiencia en salas de cine y plataformas de streaming en Argentina y en el mundo.

La película, filmada íntegramente en Mendoza en asociación con la productora local OESTE FILMS, tuvo el apoyo del programa Cash Rebate de la provincia lo que permitió filmarla integramente allí con equipo técnico y talento principalmente mendocino.

La película es una coproducción internacional con México y España, contando con socios relevantes.

El coproductor mexicano es Caponeto, radicado en Ciudad de México; responsable de importantes producciones para plataformas de streaming como “Desenfrenadas” para Netflix, o el largometraje “Tengo miedo Torero”, que compitió en el festival de Venecia y se estrenó en Amazon Prime.

El coproductor español es Mr. Miyagi Films, productora de Barcelona, Catalunya, responsable de más de 20 películas entre ellas “El hoyo”, ganadora como mejor película en Sitges y Toronto (TIFF), y que cuenta con más de 12 premios en festivales internacionales, y más de 30 nominaciones en festivales del mundo.

“La Virgen de la Tosquera” obtuvo los fondos del ICAA (instituto nacional de España) y además obtuvo el fondo de ICEC (Catalunya).

Obtuvo el apoyo del fondo nacional EFICINE , con una declaración de interés con un puntaje inmejorable 100/100.

Por su parte, Filmax, el principal estudio independiente español, apuesta a esta película obteniendo los derechos internacionales y garantizando la distribución en España.

Qué dijo la crítica

La Virgen de la Tosquera fue seleccionada por el Festival de Sitges en su mercado “Sitges PitchBox” ganando como mejor proyecto.

El Festival de San Sebastián seleccionó este proyecto para participar del foro de Coproducción Europa-América Latina.

En Argentina, el proyecto obtuvo la declaración de interés del INCAA. También obtuvo fondos de desarrollo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, del programa Mecenazgo; y el apoyo del programa BACA de fomento al desarrollo de proyectos del Cluster Audiovisual de CABA.

Obtuvo la “Beca de Creación” del Fondo Nacional de las Artes y Cash Rebate, en su última edición, programa de incentivos a la industria audiovisual mendocina.

Además, la película fue destacada por Letterboxd, apareciendo en la lista de las “Top 25 Highest Rated Horror Films of 2025 (so far)”, lo que refuerza su creciente reconocimiento dentro de la comunidad cinéfila internacional.

La Virgen de la Tosquera fue seleccionada por The Hollywood Reporter dentro de “Las 10 mejores películas en español de 2025”, contribuyendo a la creciente expectativa de su estreno comercial en Argentina.

Con un poderoso lenguaje visual y una atmósfera inquietante, la película confirma a Laura Casabé como una de las voces más originales y arriesgadas del cine latinoamericano contemporáneo.

