De Mendoza al mapa mundial: La Fuerza, el vermú que conquista los rankings internacionales

El vermú mendocino La Fuerza volvió a posicionarse entre los grandes referentes de la categoría a nivel internacional, al alcanzar el 7° puesto en el ranking Vermouth Top Trending Brands y el 10° lugar en Best Selling Brands, según el prestigioso informe anual de la revista inglesa Drinks International.

Se trata de un reconocimiento de alto impacto para la industria de bebidas espirituosas, ya que Drinks International es uno de los medios más influyentes del mundo en el mercado de vinos, spirits, bares y bebidas premium. En este contexto, La Fuerza se convirtió en la única marca no europea incluida en el ranking, consolidando la presencia del vermú argentino —y mendocino— en el mapa global.

Por segundo año consecutivo, la publicación destaca a La Fuerza dentro de su informe anual, que releva la opinión de referentes de la industria internacional. En la sección dedicada al vermouth, el producto elaborado en la precordillera de los Andes mendocinos comparte ranking con marcas históricas de Italia, Francia y España.

Desde Drinks International subrayaron que “La Fuerza se ha unido a este ranking como la única marca argentina. Con Yzaguirre izando la bandera española y Dolin y Noilly Prat, la francesa, el panorama del vermouth se mantiene mayormente liderado por Italia, aunque la llegada de nuevos jugadores internacionales sugiere que la categoría está empezando a cambiar”.

Desde 1967, Drinks International es una de las principales revistas dedicadas exclusivamente al mercado global de spirits. Este es el 17° año en el que publica su reporte anual en el que analiza cada categoría.

Identidad mendocina y mirada de largo plazo

La Fuerza nació del encuentro de cuatro socios con trayectorias diversas (Sebastián Zuccardi, Julián Díaz, Agustín Camps y Martín Auzmendi), unidos por una misma idea: crear un vermú local, con identidad y calidad, elaborado íntegramente en origen.

Auzmendi lo explica: “La idea era hacer un vermú con vinos de Mendoza, con hierbas locales y elaboración en origen. Fue un camino de exploración que nos llevó casi dos años y que dio como resultado un vermú distinto a lo que existía”.

Los primeros productos —La Fuerza Rojo y La Fuerza Blanco— se sirvieron por primera vez el 9 de enero de 2018, el día de la apertura del bar. Desde entonces, el proyecto no dejó de crecer, ampliando su línea con propuestas como Primavera en los Andes, Sideral, Sideral Barrica Única y Proyecto Local, además de colaboraciones con productores de cerveza, sidra y bodegas.

“Argentina tiene una larga tradición en el amor por el vermú. Queríamos ser parte de esa historia, pero construyendo una nueva”, señaló Auzmendi.

De Mendoza al mundo

A ocho años de su lanzamiento, La Fuerza ya se comercializa en todo el país y se exporta a mercados como Estados Unidos, Perú, Uruguay, Brasil, Paraguay, Inglaterra, España y Francia, llevando la identidad mendocina a distintos rincones del mundo.

“Este reconocimiento es increíble porque nos pone en un mapa global junto a marcas con siglos de historia. Representar a Argentina y al sur del mundo nos llena de orgullo”, expresó Auzmendi.

El vermú La Fuerza se elabora con malbec y torrontés de Mendoza, hierbas silvestres recolectadas en la precordillera, aguardiente de vino y mosto de uva, todo producido, elaborado y embotellado en origen.

“Tiene la tierra, el vino, el paisaje y el trabajo de su gente. No sería posible sin Mendoza como inspiración”, concluyó.

La Fuerza

Si bien La Fuerza se presentó en enero de 2018, con la apertura de su bar en Chacarita donde se comenzó a servir La Fuerza Rojo y La Fuerza Blanco, ese fue solo el comienzo. En 2019 presentó Primavera en los Andes, su primer vermú de temporada y, en 2020, Valientes, el vermú listo para tomar, que ganó doble oro, oro y plata en San Francisco Spirit Awards.

En 2021 salió La Fuerza Sideral, el primer vermú añejado 12 meses en barricas de roble. En 2024 lanzó su Proyecto Local en el que se investigan vinos y botánicos de una zona determinada, para encontrar nuevas expresiones de vermú.

El primer resultado es Local 01, una edición limitada de 996 botellas. Local 02 es su segundo resultado.

Mendoza, creatividad y calidad que trascienden fronteras

Este nuevo reconocimiento internacional reafirma que los productos mendocinos continúan destacándose en el mundo, impulsados por la creatividad de sus emprendedores y la excelencia de sus materias primas.

Más allá del vino, Mendoza se consolida como un territorio capaz de innovar, diversificar su oferta y competir en categorías de alto valor agregado.

Así, el vermú mendocino no solo gana protagonismo global, sino que también refuerza el posicionamiento de la provincia como un destino productivo, creativo y cada vez más competitivo en múltiples dimensiones.