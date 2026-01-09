Fiat Club Passione: beneficios exclusivos y experiencias únicas para clientes de Grupo Lorenzo

Fiat lanza en Argentina Club Passione, un espacio que reúne a la comunidad de la marca y les permite acceder a beneficios especiales relacionados con su vehículo, además de propuestas y experiencias alineadas con el espíritu, la historia y los valores de Fiat.}

El club está abierto tanto a clientes actuales como a propietarios de vehículos usados, quienes deberán validar su titularidad cargando la cédula verde en la plataforma para su correspondiente verificación.

A través del sitio web oficial de Fiat Club Passione Argentina, los usuarios pueden registrarse con los datos de su vehículo y acceder a distintas secciones con beneficios exclusivos, una oportunidad especialmente atractiva para los clientes de la marca que operan con concesionarios oficiales como Grupo Lorenzo en la provincia de Mendoza.

Experiencias exclusivas

Academias de manejo off road

Entre los destacados del mes se encuentran las Academias de manejo off road, que se dictarán los días 8, 15 y 29 de enero, y el 12 y 19 de febrero, de 10 a 13 h, en el Off Road Park del Summer Car Show (RP11 km 407, Villa Gesell). Allí, los miembros de Club Passione podrán aprender técnicas reales de manejo en terrenos desafiantes, acompañados por instructores especializados y en un circuito especialmente diseñado.

Durante la jornada se trabajará sobre:

• Descuelgue de suspensión

• Cruce de obstáculos y piedras

• Inclinación lateral

• Control de tracción en terrenos irregulares

• Vadeo

Academias de manejo on road

Otra de las propuestas destacadas del verano son las Academias de manejo on road, que tendrán lugar en el mismo predio los días 21, 22 y 23 de enero, y 4, 5 y 6 de febrero. A partir de las 10 h, los clientes Fiat adheridos a Club Passione podrán mejorar su manejo y ganar mayor seguridad al volante en situaciones reales de conducción, siempre acompañados por instructores especializados.

Durante la experiencia se abordarán:

1. Técnicas de manejo seguro en ruta y ciudad

2. Cómo actuar ante maniobras imprevistas

3. Control del vehículo en distintas situaciones

4. Buenas prácticas para una conducción más consciente

Charla “La evolución de las pickups en la Argentina” con Matías Antico

Fiat invita a los miembros de Club Passione a participar de una charla exclusiva junto al periodista especializado Matías Antico. El encuentro se realizará los días 9 y 27 de enero a las 19 h en el parador Kota Club de Mar, en Pinamar, con un recorrido por el desarrollo, la tecnología y el presente de este segmento clave.

Titano Day, una experiencia de playa exclusiva

Todos los lunes de enero desde las 9 h, los miembros de Club Passione podrán disfrutar del Titano Day en Kota Club de Mar, con refrigerio de bienvenida, sombrilla, reposera y merienda, ideal para combinar verano y experiencia de marca.

Cena frente al mar en Kota Club de Mar

Durante enero y febrero, los miércoles estarán reservados para una experiencia gastronómica frente al mar en Pinamar Norte: una cena para dos personas que incluye entrada, plato principal, postre y dos consumiciones sin alcohol, sujeta a cupos por fecha.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS

• Bonificación de $100.000

Entre los registrados en Club Passione se sortearán órdenes de compra para utilizar en la tienda oficial de Mercado Libre.

• 25% de descuento en repuestos y accesorios

Los miembros del club podrán acceder a repuestos y accesorios originales Mopar para personalizar su Fiat, un beneficio especialmente valorado por los clientes de concesionarios oficiales.

• 15% de descuento en gastronomía

Durante toda la temporada de verano, los socios de Club Passione contarán con un 15% de descuento en la gastronomía de Kota Club de Mar (Pinamar Norte), sin tope de reintegro.

• 50% de descuento en el taller online de automecánica de Mujeres al Volante

Los clientes Fiat adheridos al club podrán acceder con un importante descuento al taller online de Automecánica Básica, un curso 100% digital que se puede realizar desde cualquier lugar y al propio ritmo.

Cómo acceder al beneficio:

1. Ingresá al link de compra del curso: https://comunidad.mujeresalvolante.com/curso/automecanica-online

1. Agregá el taller al carrito

2. Ingresá el cupón exclusivo como código de descuento

3. Finalizá tu compra y empezá el curso cuando quieras

¿CÓMO FUNCIONA?

Ingresando al sitio web de Fiat Club Passione Argentina, cualquier cliente de la marca puede registrarse. Para que el registro sea válido, los datos del titular del vehículo deben coincidir con los del registro automotor. En el caso de vehículos usados, será necesario presentar la cédula verde actualizada para validar la titularidad.

De esta manera, Fiat Club Passione se consolida como una propuesta integral de beneficios y experiencias, disponible también para los clientes Fiat de Grupo Lorenzo en Mendoza y San Rafael, reforzando el vínculo entre la marca y su comunidad en cada región.

Grupo Lorenzo en detalle

Grupo Lorenzo es el grupo automotor más importante de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad, el grupo representa a marcas líderes a nivel global y se ha consolidado como referente de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 500 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional. Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, JAC, Voge y Autoferia, además de Motoki, especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica.

