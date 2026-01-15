De empresa familiar a referente regional: La Pirámide, pionera en Cuyo con producción propia de lentes digitales

El intendente Ulpiano Suarez visitó el centro de producción de Óptica La Pirámide, acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim. La recorrida incluyó el paso por el taller y la planta de producción, donde fueron recibidos por su propietario, Ricardo Impagliazzo, quien presentó y explicó cada una de las etapas del proceso de fabricación de las lentes.

Óptica La Pirámide es una empresa mendocina con 32 años de trayectoria, que cuenta con una red de nueve locales distribuidos en el Gran Mendoza, Maipú, Godoy Cruz y San Martín. Además, posee dos sucursales especializadas: una orientada a la atención de niños y adolescentes, y otra dedicada exclusivamente a deportistas, con soluciones visuales adaptadas a cada necesidad.

“Fue un gusto recorrer las instalaciones, conocer sus procesos de fabricación y charlar sobre la experiencia de una empresa que creció tanto en la Ciudad como en la provincia. Cada empresa familiar que se sostiene en el tiempo, produce, genera empleo y proyecta a futuro es un orgullo mendocino”, manifestó Ulpiano Suarez.

Asimismo, el jefe comunal remarcó el acompañamiento del municipio al sector privado: “Desde la Ciudad vamos a seguir trabajando todos los días para impulsar la actividad económica y generar un buen clima de negocios que permita a las empresas seguir creciendo”, señaló.

La firma se distingue por contar con taller y producción propia, siendo la única óptica de la región de Cuyo que realiza internamente la fabricación de lentes digitales. En sus instalaciones se desarrolla el proceso integral de producción, que incluye la fabricación y montaje de lentes, el tratamiento antirreflejo, los controles de calidad y los arreglos, abasteciendo de manera directa a todas sus sucursales. El taller emplea a más de 15 personas, consolidando una estructura productiva local.

En los últimos años, la compañía llevó adelante una importante inversión en tecnología, incorporando maquinaria de última generación para producción digital, fortaleciendo su capacidad industrial y su competitividad en el sector.

La empresa también dispone de OptiMóvil, una unidad móvil de atención a domicilio destinada a personas con movilidad reducida o con dificultades para trasladarse a un local, y brinda servicios corporativos para empresas e instituciones.

Durante la visita, Ricardo Impagliazzo expresó: “Es un gusto recibir al intendente. Somos una empresa mendocina de muchos años y nos parecía importante que pudiera conocer desde adentro lo que hacemos. Somos la única cadena de ópticas de Mendoza con producción propia, y queríamos mostrar cómo son los procesos de fabricación de una lente y cómo se termina un anteojo, algo que no es muy común”.

El empresario destacó además el crecimiento sostenido de la firma: “Comenzamos como una empresa familiar con un solo local en la Peatonal y, con el tiempo, fuimos expandiéndonos hasta llegar a los nueve puntos de venta actuales. Hoy la organización emplea a casi 80 personas y atravesamos un buen momento, con mayor previsibilidad para seguir invirtiendo y trabajando”.

Este modelo de gestión integral, que combina red comercial, especialización, producción propia, logística y servicios personalizados, posiciona a esta óptica como un actor destacado del sector de la salud visual en Mendoza, contribuyendo al desarrollo económico y al empleo local.