"World Class": Astor Club, el exclusivo bar que unirá vinos, gastronomía y shows en vivo en la calle más top de Mendoza

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, visitó la obra en construcción del bar Astor Club, un ambicioso proyecto gastronómico y cultural que se desarrolla en avenida Sarmiento 756, en pleno corazón de la capital mendocina.

La iniciativa está liderada por Aldo Graziani, reconocido sommelier y empresario gastronómico, y apunta a posicionarse como una propuesta de nivel internacional.

El emprendimiento se emplaza en un edificio de cinco plantas, de las cuales tres estarán destinadas al proyecto gastronómico: subsuelo, planta baja y primer piso, mientras que los dos niveles superiores formarán parte del Hotel Diplomatic.

La obra contempla una superficie cubierta total de 1.248,48 m², con la construcción a cargo del Grupo Liendo S.A. y el proyecto del ingeniero Héctor Peñaloza.

El bar está ubicado sobre calle Sarmiento, arteria que este domingo 18 de enero tendrá su reapertura luego de las remodelaciones allí realizadas.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia de este tipo de inversiones privadas para el desarrollo económico y turístico de la Ciudad. “Siempre digo que estas tres cuadras de Sarmiento son el eje gastronómico más lindo y más importante de Argentina. Ahora, llega una propuesta única en la provincia y en la región, que viene a fortalecer el posicionamiento de Mendoza, tanto para los mendocinos como para quienes nos visitan”, señaló Ulpiano Suarez. Y agregó que el proyecto ofrecerá tango, vinos mendocinos de excelencia y gastronomía de primer nivel “en un lugar que quedará espectacular”.

Astor Club estará enfocado en vinos, coctelería y gastronomía ligera, con una fuerte apuesta al espectáculo en vivo. Uno de sus principales atractivos será el club de tango ubicado en el subsuelo, diseñado especialmente desde cero para este fin, con escenario propio, músicos y bailarines, y una propuesta de cena show con capacidad para 140 personas, además de un sector VIP. El bar funcionará en planta baja y primer piso, con espacios pensados para albergar simultáneamente a más de 350 personas.

El proyecto contará, también, con una cava para más de 7.000 botellas, salas privadas y un concepto integral que conectará gastronomía, música y cultura. Se estima que generará 60 puestos de trabajo directos y alrededor de 20 indirectos, posicionando a la avenida Sarmiento como uno de los polos gastronómicos más importantes del país.

Por su parte, Aldo Graziani explicó que se trata de “un concepto de club” que integra bar, restaurante, salón privado y un tango club con show todas las noches. “Para mí es una gran oportunidad de devolverle a la Ciudad y a la provincia todo lo que me dio en estos 30 años de trabajar en la industria del vino”, expresó el empresario.

La apertura del bar Astor Club se encuentra prevista de manera tentativa para febrero de 2026 y estará orientada tanto al público local como a turistas nacionales e internacionales, potenciando el perfil de Mendoza como destino gastronómico, cultural y turístico de excelencia.