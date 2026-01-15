Empresas Y Negocios | 15 ene 2026
Líderes: Vistage reconoció a Sebastián Zuccardi como el ejecutivo argentino más destacado del 2025
08:00 |La red de líderes empresariales cerró un año especial con motivo de su 25 aniversario en el país y premió a los miembros y Chairs que brillaron por su trayectoria, crecimiento e impacto
“Esto recién comienza” fue el nombre elegido para el encuentro de fin de año de Vistage Argentina, la red que nuclea y potencia a los líderes empresarios para el desarrollo de su toma de decisiones y el fortalecimiento de sus organizaciones.
La tradicional jornada se realizó en el marco para festejar el 25 aniversario de Vistage en el país y también para otorgar los prestigiosos reconocimientos “Saco Verde” a aquellos miembros que se distinguieron por sus desempeños y liderazgos a lo largo de 2025.
El evento, que congregó a la comunidad de forma presencial y virtual y reunió a 900 personas, invitó a reflexionar sobre el futuro del trabajo, la innovación, el impacto de las nuevas tecnologías y la consolidación de organizaciones con propósito.
El mendocino Sebastián Zuccardi fue recientemente distinguido por Vistage con el galardón “Número 1 Vistage”, que reconoce el liderazgo de los ejecutivos de las principales empresas del país.
En un año histórico, la bodega consolidó su legado con la incorporación de nuevas fincas, superó los 1.300 colaboradores y reafirmó su compromiso con prácticas sustentables y el comercio justo (Certificación Fair for Life).
Vistage es la organización mundial líder en asesoramiento ejecutivo y coaching entre pares para CEOs y referentes empresariales.
Alejo Canton, fundador y director de Vistage Argentina, dio la bienvenida e instó a la comunidad a ir más allá: “Aspiro a que esta comunidad se convierta en un movimiento, en una comunidad en marcha hacia un propósito compartido. Porque las comunidades más duraderas y los movimientos más transformadores tienen un centro solidario y un objetivo final que consiste en ampliar su círculo de apoyo y de cuidado”.
Por su parte, Guadalupe San Martín, CEO de la organización, resaltó el valor de la red: “Este año, la comunidad Vistage demostró una vez más que el liderazgo genuino hace que superemos nuestros propios desafíos y sembremos las bases de un impacto profundo y duradero”. San Martín confirmó el crecimiento sostenido de Vistage Argentina, destacando que este año superaron los 2700 miembros y los 215 grupos.
Premios Saco Verde 2025
Las distinciones Saco Verde reconocieron la excelencia en diversas categorías, destacando el impacto, la resiliencia y la visión de futuro de los empresarios:
- Triple Impacto Vistage: El premio fue para Federico Rodríguez, líder de Luz del Sur, por su labor en mantenimiento eléctrico en barrios sin red formal, generando inclusión y desarrollo para más de 150.000 personas.
- Trayectoria Empresaria Vistage: Distinción para Marcelo Gordín, de Énfasis People & Brands, por su camino desde emprendedor de eventos infantiles hasta liderar una de las productoras de eventos más reconocidas del país.
- Expositor Vistage: El más recomendado del año fue Gonzalo Arzuaga, quien logró impactar en más de 900 miembros con un 96% de valoraciones positivas.
- Ejecutivo Clave Vistage: Lo recibió Myriam Álvarez Iturre, Directora de Personas en Telefónica-Movistar Argentina, por su liderazgo durante el complejo proceso de fusión entre Telefónica y Telecom.
- Empresarios Vistage: Fue para Matías Pellegrini, socio fundador de Don Carmelo Alimentos Congelados. Su empresa consolidó su crecimiento, sumó clientes estratégicos y selló una alianza internacional para expandir sus operaciones en Estados Unidos.
- Corporate Vistage: Para Guido Alexis Hajtmacher, Director de El Galgo, quien logró incrementar la participación de mercado de la empresa y expandir las exportaciones a casi el 10% de la facturación mediante estrategias innovadoras.
- Números 1 Vistage: El galardón fue para Sebastián Zuccardi, de Bodegas Zuccardi. En un año histórico, la bodega consolidó su legado con la incorporación de nuevas fincas, superó los 1.300 colaboradores y reafirmó su compromiso con prácticas sustentables y el comercio justo (Certificación Fair for Life).
- Chair Vistage 2025: El premio que distingue al empresario con amplia trayectoria que coordina un grupo de líderes fue para Fernando Giordano por su profunda sensibilidad, su criterio y su enorme capacidad de empatía. Siempre se pone en el lugar de sus miembros y su liderazgo nace de la humildad, del conocimiento y de la convicción de que la esencia humana es lo más importante en la vida. Su éxito y su manera de acompañar hacen que sea una referencia muy valorada por toda la comunidad.