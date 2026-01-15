Líderes: Vistage reconoció a Sebastián Zuccardi como el ejecutivo argentino más destacado del 2025

“Esto recién comienza” fue el nombre elegido para el encuentro de fin de año de Vistage Argentina, la red que nuclea y potencia a los líderes empresarios para el desarrollo de su toma de decisiones y el fortalecimiento de sus organizaciones.

La tradicional jornada se realizó en el marco para festejar el 25 aniversario de Vistage en el país y también para otorgar los prestigiosos reconocimientos “Saco Verde” a aquellos miembros que se distinguieron por sus desempeños y liderazgos a lo largo de 2025.

El evento, que congregó a la comunidad de forma presencial y virtual y reunió a 900 personas, invitó a reflexionar sobre el futuro del trabajo, la innovación, el impacto de las nuevas tecnologías y la consolidación de organizaciones con propósito.

El mendocino Sebastián Zuccardi fue recientemente distinguido por Vistage con el galardón “Número 1 Vistage”, que reconoce el liderazgo de los ejecutivos de las principales empresas del país.

En un año histórico, la bodega consolidó su legado con la incorporación de nuevas fincas, superó los 1.300 colaboradores y reafirmó su compromiso con prácticas sustentables y el comercio justo (Certificación Fair for Life).

Vistage es la organización mundial líder en asesoramiento ejecutivo y coaching entre pares para CEOs y referentes empresariales.

Alejo Canton, fundador y director de Vistage Argentina, dio la bienvenida e instó a la comunidad a ir más allá: “Aspiro a que esta comunidad se convierta en un movimiento, en una comunidad en marcha hacia un propósito compartido. Porque las comunidades más duraderas y los movimientos más transformadores tienen un centro solidario y un objetivo final que consiste en ampliar su círculo de apoyo y de cuidado”.

Por su parte, Guadalupe San Martín, CEO de la organización, resaltó el valor de la red: “Este año, la comunidad Vistage demostró una vez más que el liderazgo genuino hace que superemos nuestros propios desafíos y sembremos las bases de un impacto profundo y duradero”. San Martín confirmó el crecimiento sostenido de Vistage Argentina, destacando que este año superaron los 2700 miembros y los 215 grupos.

Premios Saco Verde 2025

Las distinciones Saco Verde reconocieron la excelencia en diversas categorías, destacando el impacto, la resiliencia y la visión de futuro de los empresarios: