San Juan: AISA Group logró el ingreso al RIGI del proyecto Carbonatos Profundos por u$s 665 millones

Aisa Group informa que el proyecto Carbonatos Profundos (DCP), desarrollado por una de las empresas del grupo, Minas Argentinas S.A., fue formalmente incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tras la comunicación oficial realizada hoy por el Ministerio de Economía de la Nación y la correspondiente publicación en el Boletín Oficial.

La formalización del ingreso al RIGI -aprobación que había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a fines de diciembre de 2025- representa un hito institucional determinante para la puesta en marcha integral del proyecto. El régimen otorga previsibilidad normativa, estabilidad de largo plazo y un marco adecuado para una inversión de gran escala, intensiva en tecnología, capital y conocimiento.

En este sentido, el avance consolida una iniciativa estratégica tanto para la minería argentina como para el desarrollo productivo de la provincia de San Juan.

El proyecto Carbonatos Profundos contempla una inversión superior a los USD 665 millones, destinada al desarrollo de una mina subterránea de última generación y a la incorporación de una planta de oxidación a presión (POX). Se trata de una tecnología de alta complejidad que permitirá procesar minerales refractarios y posicionar a la Argentina entre los países con mayor capacidad industrial aplicada a la minería aurífera.

Juan José Retamero, titular de Aisa Group, señaló: “La incorporación de Carbonatos Profundos al RIGI no es sólo un paso administrativo. Es la confirmación de que, cuando existen reglas claras y una visión de largo plazo, es posible transformar el presente productivo del país en una plataforma de futuro.

Este proyecto refleja nuestro propósito como Grupo: recuperar el valor de la excelencia como motor de innovación y convertir lo que parecía inalcanzable en una oportunidad concreta de progreso para todos, favoreciendo el desarrollo regional”.

El plan de desarrollo prevé un alto componente de contenido local, con una participación mayoritaria de proveedores y servicios argentinos, y un impacto relevante en términos de empleo calificado, transferencia de conocimiento y fortalecimiento del entramado productivo regional. De manera gradual, la etapa de construcción generará entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo, mientras que la operación consolidará alrededor de 600 empleos directos permanentes adicionales.

Desde Aisa Group destacaron que el ingreso de Carbonatos Profundos al RIGI marca el inicio de una nueva etapa para Gualcamayo y para la minería argentina, basada en una visión industrial, tecnológica y de largo plazo, que articula inversión, desarrollo territorial y compromiso con los más altos estándares operativos.

Aisa Group (www.aisagroup.ca) es un holding empresarial de origen familiar liderado por Juan José Retamero, con operaciones en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Argentina. El grupo participa en sectores estratégicos como minería, energías, pesca, alimentos y desarrollo urbano, entre otros, bajo el propósito de “transformar el presente para potenciar el futuro”, combinando excelencia operativa, responsabilidad y reinversión continua en los territorios donde opera.