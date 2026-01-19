El restorán en bodega que recicla corchos, vidrio y barricas y fue elegido el mejor de Argentina

En el marco de la primera edición de los IWC Wine Industry Awards Argentina 2025, celebrada en el Hilton Buenos Aires, el restorán Osadía de Crear fue distinguido con el galardón a Mejor Restaurante en Bodega del país.

Este reconocimiento, organizado por WINIFERA y referentes de la industria, no es solo un premio a una propuesta gastronómica; es la validación de una visión integral que une el vino, la cocina de entorno y un compromiso innegociable con la sostenibilidad y las personas.

Osadía de Crear es mucho más que un lugar para almorzar. Es el escenario donde el paisaje, nuestros vinos y la cultura local dialogan en la mesa.

El jurado de los IWC Awards valoró la capacidad para ofrecer una cocina contemporánea que, sin perder la sofisticación, mantiene los pies en la tierra. Nuestra propuesta se basa en el respeto absoluto por el ingrediente: trabajamos con productos de estación, seleccionados mano a mano con productores locales, buscando esa armonía precisa y creativa con los vinos de Susana Balbo.

Desde el restorán destacaron que "lo que realmente define la experiencia es la calidez. Entendemos la hospitalidad no como un servicio, sino como la construcción de un vínculo. Cada visitante es recibido con la cercanía de una casa familiar, donde el arte, la naturaleza y el placer se entrelazan".

El pilar del premio: sostenibilidad en acción, no en palabras

En un mundo donde la sostenibilidad a veces se queda en el discurso, en Osadía de Crear eligieron hacer. Creemos que este galardón destaca, por sobre todo, la coherencia de nuestras acciones cotidianas.

Nuestra gestión sustentable es un ecosistema vivo que integra lo ambiental, lo social y lo económico. Estas son las prácticas concretas que hoy nos posicionan como referentes:

Del origen al plato: Contamos con una huerta propia en la bodega que abastece nuestro menú con vegetales y hierbas frescas, garantizando trazabilidad y sabor real.

Gestión responsable del agua: En una zona desértica como Mendoza, cuidamos cada gota. Reutilizamos aguas grises mediante un sistema de humedal natural y priorizamos proveedores que utilizan botellas retornables para el agua filtrada, reduciendo drásticamente el uso de plásticos.

Economía circular: Nada se pierde. Compostamos el 100% de nuestros residuos orgánicos en alianza con Alternativa Humus, devolviendo nutrientes a la tierra. Además, reciclamos vidrio, corchos y madera de barricas, transformándolos en objetos y mobiliario para el restaurante.

Impacto social real: La sostenibilidad son también las personas. Impulsamos la inclusión laboral a través del programa Plan Bee y visibilizamos el liderazgo femenino en la cocina con nuestro ciclo gastronómico AL MANDO.

Consumo responsable: Como parte del programa Wine in Moderation, promovemos que el disfrute del vino sea siempre equilibrado y consciente.

Un reconocimiento al equipo y a la visión de futuro

La distinción reafirma la visión de su fundador, Susana Balbo: nuestra fundadora: el vino es un hecho cultural capaz de unir la excelencia con el respeto por la comunidad y el entorno.