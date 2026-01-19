Un fondo mendocino impulsa la startup que conquista la restauración ecológica mundial

La startup fundada por argentinos, Nideport alcanzó un hito histórico para el país: Vida Nativa, uno de sus proyectos de restauración ecológica, fue oficialmente certificado con 138.000 créditos de carbono IFM de ultra-alta calidad, con más de 450.000 créditos adicionales proyectados para 2026, de los cuales el 80% corresponde a remociones de CO₂, consolidando su perfil como proyecto de alto impacto y desempeño para inversores climáticos.

El proyecto Vida Nativa, que cuenta con validación oficial bajo los estándares internacionales Verra VCS (Verified Carbon Standard), CCB Gold Level (Climate, Community & Biodiversity), aplicando el enfoque metodológico de Improved Forest Management (IFM), etiquetas referentes globales del mercado voluntario de carbono.

La certificación posiciona a Vida Nativa como uno de los proyectos de restauración de selvas tropicales certificados más grandes del mundo y, al mismo tiempo, como el primer proyecto forestal nativo de escala certificado en Argentina, marcando un antes y un después para el país y la región en materia de restauración ecológica y mercados voluntarios de carbono.

El estándar CCB Gold reconoce no solo la captura de carbono, sino también el impacto positivo en comunidades locales, la conservación de la biodiversidad y la regeneración de ecosistemas. Se trata de una de las certificaciones más exigentes a nivel global para proyectos de soluciones basadas en la naturaleza.

“Este es un gran milestone, alcanzado con muchísimo esfuerzo, dedicación y resiliencia de un equipo que dejó todo, y con el apoyo de un ecosistema increíble de aliados.”

Nideport desarrolla proyectos de restauración forestal a gran escala para compensar la huella de carbono de empresas, integrando soluciones basadas en la naturaleza con tecnología de última generación.

La compañía se apalanca en sistemas avanzados de georreferenciación de cada árbol plantado, LiDAR y fotogrametría, sensores IoT para detección temprana de incendios e intrusiones, cámaras en vivo y cámaras trampa, combinados en su uso con inteligencia artificial, drones e imágenes satelitales.

Este enfoque permite garantizar altos estándares de transparencia, control continuo y verificación del impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo del proyecto.

El hito también pone en valor la apuesta temprana de Embarca, fondo de venture capital con base en Mendoza, que invirtió en Nideport a través de su Fondo I, acompañando al equipo desde etapas iniciales en una visión de impacto ambiental a gran escala desarrollada desde Argentina. El caso refuerza el rol de los fondos regionales en la construcción de proyectos con estándares internacionales y proyección global.

Desde Embarca destacaron este avance como una señal del potencial del impacto ambiental argentino en el escenario global y del valor de combinar capital paciente, trabajo en territorio y visión de largo plazo para abordar los desafíos climáticos más urgentes.

Este logro representa solo el comienzo de una agenda aún más ambiciosa. Nideport se propone restaurar 45 millones de hectáreas para 2035, contribuyendo activamente a la mitigación del cambio climático y a la preservación de los ecosistemas a escala global.

El avance fue posible gracias al trabajo sostenido del equipo de Nideport y al acompañamiento de un ecosistema de inversores, partners y colaboradores que apuestan por soluciones regenerativas de impacto real.

Sobre Embarca

Embarca es un venture capital con alma de aceleradora que desarrolla ecosistemas tecnológicos de impacto en regiones emergentes a través de programas de entrenamiento, aceleración y fondos de inversión. Su modelo se estructura en tres verticales complementarias: Ventures, Booster y Connect, desde donde impulsa proyectos con potencial de transformación y escala global.

Sobre Nideport

Nideport es una compañía climate tech fundada por argentinos, líder a nivel global en restauración ambiental y soluciones basadas en la naturaleza. Desarrolla proyectos de restauración forestal a gran escala y compensa la huella de carbono de empresas mediante la emisión de créditos de carbono de ultra alta calidad, certificados bajo los estándares internacionales más exigentes.

La compañía se apalanca en tecnología avanzada —georreferenciación de cada árbol plantado, LiDAR y fotogrametría, sensores IoT para detección temprana de incendios e intrusiones, cámaras en vivo y cámaras trampa— junto con inteligencia artificial, drones e imágenes satelitales, para garantizar máxima transparencia, trazabilidad y monitoreo continuo, con el objetivo de restaurar 45 millones de hectáreas para 2035.

Para acceder al detalle técnico del proyecto, la documentación oficial de Verra y conocer oportunidades de colaboración, visite www.nideport.com