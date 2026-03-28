De Mendoza al país: Jacintas Nails abre su primera franquicia en Maipú y lanza su expansión nacional

La marca mendocina Jacintas Nails anuncia la apertura de su primera franquicia en el Edificio Foresta, en Maipú, prevista para mediados de mayo. Este nuevo local marcará el inicio formal de su modelo de expansión y el lanzamiento de una nueva etapa de crecimiento para la empresa.

El proyecto pertenece al empresario Andrés Iñarra Iraegui y su familia, quienes lideran el desarrollo de la marca y su estrategia de crecimiento.

Con más de 5.000 clientas permanentes, Jacintas se consolidó como referente en el cuidado profesional de uñas gracias a su enfoque en la calidad de atención, el uso de productos premium —como la reconocida firma internacional OPI— y una experiencia estética diferencial en cada uno de sus espacios.

La apertura en Maipú también presentará el rebranding integral de la marca, con una imagen renovada tanto interna como externa y un concepto arquitectónico más moderno, inspirado en spas de Londres y España, manteniendo la calidez que caracteriza a sus locales.

La ambientación y arquitectura de los espacios están a cargo del propio Andrés Iñarra Iraegui junto a su hermana, la arquitecta Francisca Iñarra Iraegui, quienes desarrollaron una identidad estética coherente y distintiva para la marca.

Como parte de su proceso de innovación, la empresa desarrolló e incorporó un software propio y exclusivo para Jacintas, orientado a la gestión integral del negocio y a la experiencia del cliente, diseñado para optimizar la atención y fortalecer el vínculo con sus usuarias.

El lanzamiento de la línea de franquicias Jacintas incluye un modelo de negocio con know how propio, sistema de ventas y operación estandarizado, y una recuperación de inversión estimada en 18 meses, posicionándose como una oportunidad atractiva para inversores del sector belleza y bienestar.

De cara al futuro, la marca proyecta abrir tres nuevas franquicias en Mendoza durante 2026 y expandirse a provincias como Neuquén, San Juan, Córdoba, Buenos Aires y Rosario.

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