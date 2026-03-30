Única mujer en el Top 10: la economista mendocina elegida entre los principales influencers en gestión y liderazgo de Argentina

En un contexto donde la gestión de organizaciones exige respuestas rápidas y datos precisos, Paula Pía Ariet ha logrado posicionarse como un puente necesario entre dos mundos que suelen analizarse por separado: la economía y los recursos humanos.

Esta labor ha sido reconocida recientemente por Favikon, que la incluyó en el puesto número 10 de su Ranking de Management & Leadership, compartiendo espacio con referentes como Jonatan Loidi, Alejandro Melamed y Andrés Hatum, entre otros.

La distinción cobra un valor especial no solo por ser la única profesional del Interior del país (Mendoza) en el podio, sino por ser también la única mujer dentro de los diez primeros puestos.

"Estoy muy contenta, pero me sorprendió que, de 10 puestos, 9 sean hombres. Ser la única mujer en el ranking me da orgullo, pero también me hace pensar; no debería ser una excepción que una mujer ocupe estos espacios. El liderazgo femenino está cada vez más fuerte, pero falta muchísimo por construir y muchas veces somos nosotras mismas quienes nos ponemos barreras", reflexiona Ariet.

Unir los números con las personas

Economista de formación, Paula llegó al área de Capital Humano casi por "casualidad" a través de una encuesta de remuneraciones, pero rápidamente detectó una falencia en el sector: el miedo a los números. "Empecé a identificar que cuando las personas presentaban proyectos con contexto económico eran mucho más eficientes. Y me apasioné por unir esos dos mundos", explica.

Para la CEO de Gestión Capital Humano, los economistas aportan un diferencial crítico en la Argentina actual: la lectura de datos, inflación, tipo de cambio y ciclos económicos aplicados a la gestión de personas.

"No podemos gestionar personas sin entender el impacto económico y cómo nos van a afectar las políticas, para saber cómo prepararnos para lo que va a venir", asegura.

Liderar desde el Interior

Construir una marca personal de impacto nacional desde Mendoza ha sido uno de sus mayores desafíos. Paula reconoce que, aunque históricamente se ha dicho que "Dios atiende en Buenos Aires", la virtualidad y el esfuerzo por viajar han federalizado su mirada. "Ocupar un lugar en este ranking hablando de temas duros -mientras los demás suelen hablar de los aspectos blandas- y desde el Interior, es muy importante", señala sobre su distinción.

Como miembro de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), Ariet intenta impulsar debates vitales para la región: “Creo que los ejecutivos mendocinos tienen hoy grandes temas sobre la mesa, por ejemplo, cómo competir en un mundo cada vez más global, cómo atraer y retener talento y cómo transformar las organizaciones para ser más productivas y adaptables. En Mendoza el ecosistema empresarial y el emprendedurismo son realmente muy potentes”.

El futuro: IA y propósito

Hoy, las consultas de los directivos giran en torno a un eje central: cómo conectar al talento con el propósito de la empresa, sin descuidar la rentabilidad. Ariet sostiene que los Recursos Humanos deben ser una variable estratégica, especialmente ante el avance de la Inteligencia Artificial y la economía del conocimiento.

“Destaco sectores como la energía, la minería, la vitivinicultura -si bien está golpeada- y la tecnología que también va a dar un salto. En todo esto los recursos humanos tienen un rol central, crean propuestas para que cada vez incorporemos más la tecnología y la inteligencia artificial para ser más eficientes”, comenta Paula.

Y añade que "La organización que entiende que el talento es la ventaja competitiva, y esto no sea solo un discurso, tendrá mejores resultados que el resto de las compañías", afirma.

Con el compromiso de "hacer simple lo complejo", Ariet continúa su labor de divulgación a través de su podcast Capital Humano 360 y sus redes sociales. Tras este reconocimiento, su horizonte sigue expandiéndose: "Uno nunca llega al punto que quiere alcanzar; seguimos dando espacios para conversaciones profundas donde se ponen las decisiones y las personas en primer lugar".

Perfil

Paula Pia Ariet es Economista especializada en RRHH. CEO Gestión Capital Humano. Speaker & Podcast Capital Humano 360. Es, además, miembro de AEM (Asociación de Ejecutivos Mendoza).