Autos clásicos y vino: con 80 "joyas del pasado", arranca hoy la edición número 23 del Rally de las Bodegas

El Rally de las Bodegas celebra su 23ª edición, consolidando esa armonía entre autos clásicos y vino



Del 12 al 14 de marzo, ochenta tripulaciones estarán disputando la tradicional competencia que combina dos pasiones: los autos clásicos y el vino. Estará en juego la "Copa Park Hyatt".

Mendoza volverá a convertirse en el escenario de uno de los encuentros más prestigiosos del automovilismo histórico. Del 12 al 14 de marzo se disputará la 23ª edición del Rally de las Bodegas "Copa Park Hyatt", la tradicional competencia que fusiona autos clásicos sport y cultura vitivinícola, con la Cordillera de los Andes como marco imponente.

Organizado por el Club Mendoza Clásicos y Sport, el rally reunirá a ochenta tripulaciones provenientes de Mendoza, distintas provincias del país y del extranjero, a bordo de autos sport fabricados entre 1910 y 1981.

El RDLB integra el calendario nacional del Automóvil Club Argentino (ACA) y el calendario internacional de la Federación Internacional de Autos Antiguos (FIVA). Además, conforma el campeonato Triple Corona junto al Rally de la Montaña y las 1000 Millas Sport.

Bodegas anfitrionas

La esencia del Rally de las Bodegas es su integración con la identidad vitivinícola mendocina. En esta 23ª edición, actuarán como bodegas anfitrionas:

Budeguer

Chandon

Anaia

Pulenta Estate

Casa de Uco

Catena Zapata

Cada una abrirá sus puertas para recibir a las tripulaciones en escenarios donde convergen arquitectura, paisaje, tradición y excelencia enológica, consolidando una experiencia que trasciende lo deportivo y se transforma en una celebración.

El evento cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), formando parte del calendario vendimial 2026. Acompañan esta edición Mercantil Andina, Nestlé, Eco de los Andes, Dalvian, Auxiliarte, Territorio Yacopini, Puesto del Indio y QPoint.

Una de las características que distingue al RDLB es su permanente renovación y la incorporación de nuevas bodegas a su itinerario, más allá de las seis casas anfitrionas. En esta edición, el recorrido incluirá además a las bodegas Terrazas de los Andes, Séptima, Quimera, Zolo, Alta Vista, Calyptra Vineyard & Winery y Trivento

Tres días de competencia

La competencia se disputará bajo la modalidad de regularidad sport, disciplina en la que la precisión es determinante: los participantes deberán cumplir diferentes pruebas en tiempos preestablecidos, medidos a la centésima de segundo.

Como es habitual en este tipo de competencias, cada etapa se desarrolla bajo estrictas normas de seguridad y organización, priorizando la conducción responsable en todo el recorrido. Las visitas a las bodegas forman parte del entorno cultural y paisajístico que distingue al rally, mientras que las instancias sociales y celebratorias se realizan una vez finalizada la actividad deportiva de cada jornada.

El epicentro del rally será el Park Hyatt Mendoza, donde se realizarán acreditaciones, verificaciones técnicas y administrativas, la presentación oficial, la largada de las tres etapas y la ceremonia de premiación.

Las actividades comenzarán el jueves 12 con las verificaciones técnicas. Desde las 16.30 se llevará a cabo la largada del tramo inicial de la primera etapa, que tendrá como destino Puesto del Indio, complejo ubicado en la Estancia San Isidro, a 1700 metros sobre el nivel del mar y a solo 15 minutos de la Ciudad.

El viernes 13 se correrá la segunda parte de la primera etapa, jornada que culminará en Bodega Anaia con el Concurso de Elegancia 2026, instancia en la que se distinguirá al mejor automóvil de la edición.

Finalmente, el sábado 14, tras la finalización del segundo tramo, se realizará la cena de cierre en el Park Hyatt Mendoza, a beneficio de la Fundación CONIN, donde tendrá lugar la ceremonia de premiación y la consagración de los ganadores.

Con más de dos décadas de historia, el Rally de las Bodegas se consolida como una experiencia integral que conjuga deporte, turismo, cultura del vino y compromiso solidario, reafirmando a Mendoza como uno de los grandes escenarios del automovilismo histórico a nivel nacional e internacional.

Programa RDLB 2026

Jueves 12 de marzo

14:00 | Verificación técnica y administrativa en el Salón de los Espejos.

16:30 | Largada Etapa 1A. Park Hyatt Mendoza - Dalvian - Puesto San Isidro

21:00 | Presentación RDLB en Park Hyatt Mendoza

Viernes 13 de marzo

8:00 | Largada Etapa 1B desde Park Hyatt Mendoza. El Challao - San Isidro - Dalvian

9:00 | Bodega BUDEGUER. Cacheuta - Potrerillos

12:00 | Almuerzo BODEGA CHANDON Perdriel

16:30 | bodega ANAIA.

18:00 | Concurso de Elegancia RDLB 2022

Sábado 14 de marzo

8:00 | Largada Etapa 2 desde Park Hyatt Mendoza. Cerro de la Gloria - Chacras de Coria

9:00 | Bodega PULENTA STATE. Ugarteche

12:30 | Almuerzo bodega CASA DE UCO. Manzano Histórico - Tupungato - Perdriel

16.15 | Bodega CATENA ZAPATA

21:30 | Cena de cierre a beneficio de la Fundación CONIN.