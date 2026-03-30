Hacia la transformación digital: más de 400 personas participaron de “Odoo Business Show 2026” en Mendoza

“Odoo Business Show” es un evento inmersivo de capacitación y networking impulsado por Odoo, sistema global de gestión integral y código abierto que permite centralizar todas las áreas de una organización en una misma plataforma flexible, escalable y online.

Origami Software, empresa de Mendoza y único partner GOLD de la marca en el oeste argentino, fue sponsor del encuentro, que se llevó a cabo por segundo año consecutivo en nuestra provincia y convocó a más de 400 personas de la comunidad empresarial.

Carolina Tomas, COO de la compañía y una de las encargadas de abrir la jornada, destacó: “Es un placer que Odoo elija nuevamente a Mendoza para esta presentación. Junto a mi socio Jorge Lanzani, lideramos el equipo de Origami Software, que lleva más de 20 años en el mercado y más de 6 como partner Odoo.

Nuestra desarrolladora de software nació de la unión de 2 consultoras: una de negocios y una de desarrollo tecnológico. A partir de esa conjunción implementamos Odoo y otras soluciones vinculadas al mundo de los negocios: integración de diferentes sistemas, e-commerce, sitios web, automatizaciones de IA y desarrollos a medida. Nuestro foco son los negocios y el medio es la tecnología”.

Sobre Odoo 19

A continuación, Esteban Rodríguez Trelles, Product Evangelist de Odoo, presentó las novedades de la última versión del sistema, la número 19.

El eje de su disertación fue demostrar cómo la herramienta puede acelerar la transformación digital de las empresas y empoderar a sus colaboradores mediante la implementación de un sistema de gestión unificado que integra CRM, inventario, contabilidad, gestión de los recursos humanos y demás áreas, para tomar mejores decisiones y crecer con estructura.



Entre las actualizaciones de Odoo 19 se destacaron las relacionadas a integración de inteligencia artificial en las operaciones (creación de agentes, realización de informes, organización de archivos, entre otros), automatización en la atención al cliente a través de medios como WhatsApp, rediseño de su núcleo para que el sistema sea notablemente más veloz, así como trazabilidad en todo el proceso comercial.

Durante el panel de preguntas, Carolina Tomas, COO de Origami Software, partner GOLD de Odoo en Mendoza, compartió con la audiencia la propuesta de valor de la compañía y casos de éxito locales en implementaciones del sistema.

“Nuestro foco está dirigido 100 % a rentabilizar el negocio de nuestros clientes en distintas industrias. Somos un equipo de más de 30 personas de diferentes disciplinas (ingeniería, contabilidad, administración, diseño, sociología) con expertise en flujo y soluciones de negocios.

Implementamos herramientas de digitalización con localización argentina (es decir, teniendo en cuenta la legislación vigente) y para cada proyecto trabajamos con consultores asignados. Para ello transitamos un camino de acompañamiento durante todo el proceso, con análisis y trabajo en conjunto con los equipos de cada empresa.

Somos unos apasionados de los negocios y, sin dudas, el conocimiento y el compromiso de nuestros integrantes componen el diferencial que nos caracteriza y nos llena de orgullo”, resaltó.

Al finalizar las exposiciones, los asistentes tuvieron la posibilidad de acercarse al stand de Origami, a donde participaron de demostraciones en vivo del sistema; interactuaron con los especialistas, compartieron inquietudes y experiencias, dando un cierre perfecto a “Odoo Business Show 2026”.

Quienes quieran formar parte de las empresas que están transformando sus operaciones con Odoo, pueden solicitar más información a través de: