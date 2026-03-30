Vitivinicultura en crisis: advierten por consecuencias millonarias para Fecovita en el arbitraje con Iberte

El conflicto entre Iberte y Fecovita se encamina hacia un momento decisivo en Buenos Aires. Mientras en Mendoza avanzan las causas penales vinculadas a estafas y balances falsos con imputaciones a directivos de la Federación, la disputa por el resarcimiento civil se juega en el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de aquella jurisdicción. Allí se definirá el alcance de la indemnización derivada del conflicto con su ex socio comercial por la ruptura de acuerdos vinculados al negocio exportador de vino.

El resultado podría implicar pagos millonarios por parte de Fecovita, y marcar un punto de inflexión para una de las organizaciones cooperativas más grandes del mundo, justo dentro de un proceso de crisis en el sector vitivinícola.

El origen del conflicto

El enfrentamiento se remonta a la relación comercial que mantuvieron Fecovita e Iberte que involucró a la empresa exportadora EVISA. En 2021, Iberte y Fecovita formaron EVISA, una empresa destinada al desarrollo de mercados de exportación de mostos y vino a granel y embotellado: Iberte aportaba capital y Fecovita se comprometía a aportar la Bodega Resero y otros inmuebles y suministrar 2,5 millones de litros de vino para que EVISA exporte en consignación.

En febrero de 2022, Iberte ya había aportado 31,7 millones de dólares, pero Fecovita nunca cumplió con su aporte de la Bodega Resero a la sociedad, ni suministró el producto prometido.

“Para la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza, los directivos de Fecovita nunca quisieron asociarse y montaron una escena para engañar a Iberte, y salirse de Evisa una vez transferida la totalidad del aporte de capital a las cuentas de Fecovita. Para simular todas estas irregularidades, los directivos y síndicos de Fecovita comenzaron a falsear sus balances, lo que dió lugar a las denuncias de Iberte y las imputaciones por balances falsos y luego, estafa”, resumió Carlos Aguinaga, abogado de Iberte y Evisa en las causas penales.

Mientras las causas penales investigan responsabilidades personales de directivos que firmaron balances, contratos y decisiones financieras, el arbitraje en Buenos Aires tiene un objetivo distinto: establecer la deuda por el incumplimiento y los daños provocados y, en caso afirmativo, el monto a pagar.

La “madre de todas las batallas”

La pericia encargada por el Tribunal ya comenzó. Está a cargo del contador Carlos Solans y el Estudio Brea Solans, quienes dentro del plazo de 120 días deberán presentar su informe. Y, desde ese momento, el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tendría un par de meses para dictar el laudo, por lo que todo parece indicar que a fines de 2026 se resolvería el conflicto.

Para muchos observadores del caso, el proceso arbitral ante el Tribunal General de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires constituye la instancia clave del conflicto para Fecovita, ya que es allí donde está en juego el impacto económico del litigio sobre la entidad. A diferencia de las causas penales -en las que se investiga la eventual responsabilidad penal de los directivos, de carácter personal-, en el proceso arbitral se dirime una controversia con consecuencias patrimoniales directas para la cooperativa.

En este asunto ha estado trabajando el equipo de expertos de Iberte, que recientemente sumó a Julia Villanueva, ex jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Nación y que desde hace dos años se desempeñaba en el Estudio Bomchil, junto con Rafael Manóvil, prestigioso jurista argentino, quien también se ha sumado al caso.

“El rango de montos que podría surgir del fallo es amplio. Según nuestras interpretaciones jurídicas del expediente, el tribunal podría fijar una indemnización importante, dado el grado del incumplimiento y los daños provocados”, indica Villanueva.

Esas cifras reflejarán la complejidad del caso y el peso que tendrán los comportamientos de las partes, las imputaciones de los directivos de Fecovita y los acuerdos incumplidos durante el tiempo que duró la relación entre las empresas.

“Un eventual fallo favorable a Iberte podría obligar a Fecovita a enfrentar un pago significativo derivado de los reiterados incumplimientos de Fecovita, sumado a los daños e intereses devengados de su ilegítimo actuar”, asegura Juan Pablo García Diez, abogado de Iberte y Evisa en las causas civiles.

Este es, sin dudas, un caso que se mira con mucho cuidado en el contexto de crisis vitivinícola profundo, ya que se suma el concurso de acreedores de la Bodega Norton, o las negociaciones con proveedores para no llegar a ese punto de Bodegas Bianchi.

Desde la conducción de la Federación, mientras tanto, han buscado relativizar ese escenario. En declaraciones radiales recientes, Rubén Panella, presidente de Fecovita, aseguró que, en caso de recibir una sentencia desfavorable, la organización tiene capacidad para afrontar sus compromisos sin poner en riesgo ni a la institución ni a los productores asociados.

Sin perjuicio de ello, dónde si mostró su preocupación, es con relación a las causas penales. Respecto a aquellas relacionadas con balances falsos, al señalar que si estas imputaciones fueran confirmadas, la situación económica de Fecovita sería más cercana a un escenario de quiebra.