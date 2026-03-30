Mendoza avanza con ley unánime y marco regulatorio para consolidar la industria del cannabis

Con la participación de autoridades provinciales, referentes del sector productivo y especialistas de todo el país, se realizó la apertura de Mendocann 2026, el encuentro que reúne a actores del ecosistema del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. En esta tercera edición, el Gobierno de Mendoza ratificó su compromiso con el desarrollo de esta nueva industria, impulsando un marco normativo claro y condiciones para su crecimiento.

En representación del Gobierno provincial, encabezó la apertura el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien destacó el trabajo conjunto con los organizadores y el avance institucional que ha tenido la actividad en Mendoza durante los últimos años.

“Mendocann ya se consolidó como un espacio de encuentro y trabajo. Este es el tercer año que se realiza y en cada edición hemos dado un paso más. Hoy llegamos con una ley aprobada por unanimidad en la Legislatura, con su decreto reglamentario y con resoluciones que buscan brindar la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de esta actividad en la provincia”, afirmó Mema.

El funcionario recordó que el Gobernador Alfredo Cornejo acompañó las dos primeras ediciones de la exposición y que en esta oportunidad no pudo estar presente por encontrarse fuera del país, aunque destacó su respaldo permanente al desarrollo de esta industria.

Durante la apertura también participó Valentín Stradella, referente de la organización de Mendocann, quien valoró el crecimiento del evento y el acompañamiento institucional que ha permitido consolidar el proyecto.

“Cada año Mendocann crece y suma actores de todo el país. El acompañamiento del Gobierno de Mendoza ha sido clave para que esta industria pueda desarrollarse con reglas claras, con diálogo y con una mirada productiva”, señaló Stradella.

Un marco regulatorio para el desarrollo

Mema destacó que Mendoza viene trabajando para generar un entorno regulatorio sólido que permita distinguir claramente entre la actividad legal y las prácticas ilícitas, garantizando al mismo tiempo controles adecuados.

“Estamos trabajando con distintos organismos del Estado para que este proceso sea ordenado. Hoy, por ejemplo, nos acompaña el jefe de Narcóticos de la Policía de Mendoza, quien junto a su equipo se está capacitando para entender esta actividad y poder discernir con claridad lo ilegal de lo legal, mantener un control estricto sobre lo ilícito y facilitar el desarrollo de la industria en la provincia”, explicó.

El ministro también subrayó el trabajo articulado con el Ministerio de Salud para analizar el impacto sanitario de la actividad y garantizar su seguimiento y control.

“Hemos reforzado las guardias de salud mental y venimos trabajando con el sistema sanitario para poder identificar riesgos y garantizar la trazabilidad. Dentro de la normativa que estamos construyendo y de la experiencia que se viene transitando en el país y en el mundo, entendemos que esta actividad no representa un riesgo para la salud pública y que tiene muchas potencialidades, especialmente desde lo médico”, sostuvo.

Cooperación entre provincias

En el marco de Mendocann 2026, también se firmó un Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la Provincia de Misiones y el Gobierno de la Provincia de Mendoza para el Desarrollo del Cáñamo Industrial y su Cadena de Valor.

El acuerdo fue rubricado por el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, ambos ad referéndum de los respectivos gobernadores.

El convenio busca promover el intercambio de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la generación de oportunidades productivas vinculadas al cáñamo industrial.

“Sabemos que el desarrollo de esta industria también requiere una mirada federal. Por eso es importante trabajar junto a otras provincias. El interior del país tiene un enorme potencial para impulsar esta actividad, generar producción, empleo y oportunidades de exportación”, concluyó Mema.