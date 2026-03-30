Llega a Buenos Aires el primer Salón de Vinos de España en Argentina

El Salón de Vinos de España en Argentina reúne bodegas, especialistas y actores del sector en un mismo ámbito de degustación y encuentro profesional. La primera edición se realizará el 9 de abril en La Rural, entre las 10 y las 19 horas.



La jornada incluirá un espacio con mesas de exposición y degustación de vinos y un auditorio donde se llevarán a cabo dos masterclasses a cargo de Almudena Alberca, enóloga española y Master of Wine, la primera mujer de España en obtener esta distinción que representa el máximo reconocimiento internacional en conocimiento del vino.

Entre las bodegas confirmadas se encuentran Pago de Carraovejas, Verum, Izadi, Villacreces, Ossian, Pazo de Señorans, Vallformosa, Marqués de Murrieta, Matarromera, Remírez de Ganuza, Sierra Cantabria, Abadía Retuerta, Algueira, Palacios Vinos de Finca y Gil Family Estates, entre otras.

También serán parte proyectos en España liderados por argentinos como Mauricio Lorca, El Reventón (Adrianna Catena y Alejandro Vigil) y Castrelo das Pedras 1836 (Héctor y Pablo Durigutti).

El Salón de Vinos es organizado por Pilar Oltra, fundadora y CEO de los wine bars Vinology en Madrid, y Daniel Perchante, creador de Expediciones de Vinos.

La iniciativa cuenta con el patrocinio oficial de ICEX y Vinos de España.

La participación está destinada exclusivamente a profesionales del sector del vino y es indispensable inscripción previa mediante el link https://www.salondevinos.com

Detalles de la agenda en el perfil de Instagram de @salon_vinos_argentina_espana

Datos de contacto

@salon_vinos_argentina_espana

@pilar.oltra

@expedicionesdevinos