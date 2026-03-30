Sabores, vinos y reconocimientos: el Club Gourmet premia lo mejor de la enogastronomía mendocina

A pocos días de su realización, la XXVIII Gala de Premiación del Club Gourmet Mendoza entra en su etapa final de venta de entradas y se consolida como uno de los eventos más destacados del calendario enogastronómico de la provincia. La cita será este viernes 20 en Espacio Autiq – Bodega Centenario, con una propuesta que reúne gastronomía, vinos, arte y entretenimiento en una misma noche.

El evento ha sido declarado de Interés Turístico por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), dependiente del Gobierno de Mendoza, reafirmando su relevancia dentro de la agenda cultural y turística de la provincia. Además, contará con la presencia de destacados funcionarios, empresarios del ámbito local y referentes del sector.

Por primera vez, el público general puede ser parte de esta tradicional Gala de Premiación, accediendo a sus entradas de manera directa a través de EntradaWeb.

Fundado en 1998, el Club Gourmet Mendoza es una institución referente en la promoción y puesta en valor de la gastronomía, el vino y los espacios emblemáticos de la provincia, distinguiendo cada año a quienes elevan la calidad y la identidad culinaria y vitivinícola local.

“El evento de Premiación Anual de nuestro Club es un hecho significativo para la enogastronomía de Mendoza. Nos permite poner en valor nuestra identidad, el talento local y la calidad que nos distingue, proyectando a la provincia como referente nacional e internacional”, expresó Jorge Nelson Ripa, presidente del Club Gourmet Mendoza.

La Gala se desarrollará en Espacio Autiq – Bodega Centenario, un espacio único en el departamento de Guaymallén que combina autos clásicos, vino, arte y arquitectura del siglo XIX, en el corazón de la Capital del Espumante.

Durante la noche se entregarán importantes premios y reconocimientos a referentes del sector gastronómico y vitivinícola. En esta edición, los galardones fueron diseñados por el reconocido escultor mendocino Osvaldo Chiavazza, aportando un sello artístico distintivo.

La experiencia incluirá un cóctel con degustación libre de vinos y espumantes, catering a cargo de Kauquén Catering, coctelería de autor, café, mesas dulces y distintas estaciones gastronómicas, además de la participación en importantes sorteos durante la noche.

Participarán destacadas bodegas como Sin Fin, Calyptra, Santos Rubino, Altieri Family Winery – Vinorum, Alba Flor, Durigutti Family Winemakers, Los Helechos, El Enemigo y Lo Sance, presentando vinos de alta gama y espumantes.

La coctelería estará a cargo de Andina Destilera, mientras que The Williams Casanegra ofrecerá una selección especial de whiskies. También se suman propuestas gastronómicas y experiencias como Kyros Ajíes junto a “Mujeres Picantes”, el espacio de hidratación de Agua Local y la musicalización en vivo de Martín Guerrero.

El evento cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Guaymallén, E-Sueldos y Venoil Argentina, junto al acompañamiento de Hotel Fuente Mayor, Virgen del Valle, Brillat Savarin, Volf, Corazón de Lunlunta, El Descorche Diario, Kyros Ajíes, Chechu Flores DG, Kauquén Catering y Espacio Autiq, entre otros, consolidando una red de actores clave que fortalecen la propuesta.

Además, durante la velada habrá importantes sorteos que incluirán noches de hotel, experiencias y vouchers gastronómicos.

Entradas

Valor: $80.000

Disponibles en EntradaWeb:

https://www.entradaweb.com.ar/evento/6b7c57c5/step/1

Cupos limitados.

La XXVIII Gala de Premiación del Club Gourmet Mendoza se presenta como una oportunidad única para vivir desde adentro una noche de excelencia, reconocimientos y celebración de la identidad mendocina.

Instagram: @clubgourmetmendoza

