Escasez hídrica: la innovadora solución basada en la naturaleza que aplicará Quilmes en Mendoza

En el marco del Día Mundial del Agua, Cervecería y Maltería Quilmes informó que mejoró un 21% la eficiencia hídrica en sus cervecerías y plantas de Argentina -equivalente a 846 mil piletas olímpicas de agua- en los últimos cinco años, consolidando una tendencia sostenida de reducción en el consumo del recurso.

Estos avances son resultado de una gestión eficiente interna que lleva adelante la compañía sostenida en tres pilares: reducción del consumo en cervecerías y plantas de gaseosas mediante nuevas tecnologías, reúso interno de efluentes tratados y reutilización comunitaria del agua de efluente tratada para, limpieza de espacios, riego de cultivos restringidos y uso industrial.

El agua es el ingrediente principal de la cerveza —representa cerca del 90% de su composición— y también un recurso esencial para las comunidades. En este contexto, Cervecería y Maltería Quilmes lleva invertidos más de 8,6 millones de dólares en los últimos cinco años en proyectos de eficiencia y resiliencia hídrica en el país, como parte de su estrategia de gestión responsable del recurso.

“La seguridad hídrica es uno de los desafíos más complejos que enfrentamos como humanidad. Como compañía buscamos soluciones basadas en la ciencia, la tecnología y la naturaleza que nos permitan regenerar el impacto y, al mismo tiempo, contribuir a la disponibilidad y calidad del agua en las comunidades cercanas a nuestras operaciones”, señaló Juan Mitjans, director de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes.

Amunas, una solución basada en la naturaleza que llega por primera vez al país

Como novedad, Cervecería y Maltería Quilmes presentó Amunas, un nuevo proyecto de regeneración hidrológica que se desarrollará en Mendoza junto con el Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia, bajo un modelo de articulación público-privada. La iniciativa, orientada a mejorar la recarga de acuíferos y restauración de biodiversidad en zonas de montaña, será la primera implementación de este tipo en la Argentina.

El proyecto Amunas, zanjas de infiltración que recupera el ciclo hidrológico, pone en valor una técnica ancestral de “ cosecha de agua”, originaria de Perú que recobra la tradición de los aljibes mendocinos, contempla la ampliación de una zanja de retención de aproximadamente una hectárea, con el objetivo de incrementar la recarga de agua en el acuífero en alrededor de 800000 litros anuales, fortalecer la biodiversidad local y complementar la retención de la escorrentía.

La propuesta fue seleccionada en el marco de una convocatoria abierta lanzada por la compañía en 2025, orientada a identificar soluciones innovadoras para la gestión del agua en contextos de escasez hídrica. Tras un proceso de evaluación técnica, se eligió el proyecto presentado por el Grupo La Ciudad Posible en alianza con Fundación Hábitat, por su potencial de impacto, escalabilidad y contribución a la regeneración ecosistémica.

“La construcción de Amunas, una sabiduría ancestral, en Mendoza recupera la historia de los aljibes, y sumado a la ciencia contemporánea resulta una inversión estratégica para la seguridad hídrica, la biodiversidad y la resiliencia del oasis mendocino. De esta manera, se aborda de una manera concreta y simultáneamente las tres crisis actuales: déficit hídrico, degradación ecosistémica y riesgo aluvional”, explicó Ana Carolina Herrero, especialista de resiliencia hídrica y climática de La Ciudad Posible y Fundación Hábitat & Desarrollo.

La compañía también impulsa en Mendoza distintas iniciativas orientadas a mejorar la disponibilidad y calidad del agua, entre ellas el Fondo de Agua del Río Mendoza, programas de restauración de biodiversidad como Sumá Nativas y alianzas para el monitoreo ambiental y la prevención de incendios forestales, como Satellites on fire – a disposición del Plan Provincial del Manejo del Fuego del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza- que integra en una sola plataforma satélites, cámaras en torres y una IA propia para detectar, alertar y monitorear incendios en tiempo real en más de 9,1 millones de hectáreas.

Mendoza: punto estratégico de desarrollo regional

Cervecería y Maltería Quilmes lleva 135 años de historia en el país y 105 en Mendoza. En la Provincia de Mendoza cuenta con 1 planta que elabora cerveza y gaseosas, la Bodega Dante Robino, y un Centro de Distribución, y emplea a 260 personas. Es parte del entramado productivo de Godoy Cruz abasteciendo a más de 20.000 comercios en la región de Cuyo, y porciones de territorio limítrofe con Neuquén, La Pampa y La Rioja.