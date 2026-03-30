Aporte a la gastronomía italiana: Beatriz Barbera, nombrada Cavaliere dell’ Ordine della Stella d’ Italia

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el cónsul general de Italia en Mendoza, Giuseppe D’Agosto, organizó un cóctel en Francesco Ristorante para recibir al flamante embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti, quien asumió el cargo en noviembre del año pasado.

Su presentación, ante la comunidad italiana en Mendoza y otros invitados, fue también el momento propicio para distinguir a Beatriz Barbera como Cavalieri dell’Ordine della Stella d’Italia -Caballeros de la Orden de la Estrella de Italia-, un reconocimiento que otorga la presidencia de la República de Italia, a través de la propuesta que hiciera el consulado general en la provincia a la embajada italiana y, a su vez, la embajada la elevara a Roma.

“Estoy muy conmovido por entregar esta distinción a Beatriz porque es una muy querida amiga y una persona excelente. De corazón la quiero felicitar porque se lo merece, no sólo por su trayectoria en Italia, sino también acá en Argentina y por su familia, en especial por su abuela y su mamá”, expresó D’Agosto ante los invitados que se sorprendieron gratamente.

En tanto el embajador Nicoletti agradeció a la colectividad italiana por haberse acercado a la reunión y al cónsul general por su recepción. Aprovechó el momento para dedicarle unas palabras a la empresaria y dueña de casa. “Es un grandísimo honor poder entregar esta condecoración”, dijo antes de leer el acta oficial del reconocimiento, al tiempo que entregó la insignia y diploma que materializan este título.

En el texto oficial se expuso la motivación para otorgarle tal condecoración a Barbera: “Beatriz Barbera ha construido una trayectoria profundamente ligada al deporte y a su desarrollo institucional en Mendoza”.

El cónsul general repasó su práctica en el atletismo, su formación académica y su paso por la docencia y la gestión pública nacional y provincial. Pero también hizo mención de su reconocida gestión en la gastronomía, el turismo y la promoción de la identidad mendocina, integrando deporte, cultura y gastronomía como parte del desarrollo de la provincia de Mendoza.

Emocionada y feliz, Barbera tuvo palabras de agradecimiento para Nicoletti y D’Agosto y recordó a su nonna Fernanda -quien llegó en barco en 1948 a Argentina-, como la pionera de la gastronomía italiana en Mendoza. Dedicó también, el reconocimiento a su familia -que estuvo presente-, al equipo de trabajo de Francesco y a los amigos.

“Este reconocimiento no lo siento como algo personal, sino colectivo. Son tantos los italianos que han cruzado el océano y que han venido a este país buscando paz, trabajo y comida… cuántas bodegas, artistas, deportistas, empresas, periodistas, cuántos italianos, cuántos somos de esta colectividad que queremos que Mendoza crezca y ponemos lo nuestro y nuestra ascendencia”, sostuvo y finalizó: “ofrezco este premio a todos. Agradezco al gobierno de Italia.

La fusión de culturas es amplitud, es crecimiento. Esta tierra nos dio la posibilidad de crecer y aceptó incorporar la cultura italiana. Entonces esto que es solidaridad, es un ejemplo de seguir aceptándonos, es un ejemplo de paz y ojalá que esa paz que vinieron a buscar nuestros familiares nunca se pierda”.