Luis Robbio: “Fue una buena decisión vender Belatrix, hoy la empresa vale un 25 % menos que en ese momento"

Luis Robbio es ingeniero electrónico y un referente indiscutido en tecnología de la provincia y la región.

En los años 70, mientras estudiaba en la UTN Regional Mendoza, consiguió su primer trabajo en el Correo Argentino, lugar a donde también se desempeñaba su padre. “Me interesaba ir metiéndome en distintos temas técnicos para contar con una ventaja con respecto a mis colegas al momento de recibirme”, destaca.

Debido a la inauguración de un centro automático de correspondencia y a la puesta en marcha del código postal, le propusieron instalarse en Buenos Aires, lo que fue un salto en términos de conocimiento y práctica para él.

En 1979 decidió regresar a Mendoza motivado por una oportunidad laboral en IMPSA.

“Fue una época brava del país, cayó el gobierno y la inflación era una locura. Yo ya estaba casado y tenía a mis dos chicos”, recuerda.

En la compañía hizo una excelente carrera en el área de mantenimiento electrónico que incluyó viajes a Noruega y a Estados Unidos, la dirección de proyectos de ingeniería e instalación de sistemas con computadoras. En 1983 renunció a su cargo y siguió colaborando de manera externa para dedicarse más a su familia.

Luego ingresó a INVAP, empresa de tecnología de Bariloche, y unos años después, regresó a IMPSA como mano derecha del director industrial, a cargo del laboratorio de hidráulica. Uno de sus hitos fue la revisión, reingeniería, traslado y puesta en marcha de una enorme máquina importada desde Estados Unidos. También tuvo experiencias en San Juan y en Córdoba.

Finalmente, se retiró definitivamente de IMPSA y en 2002 fundó Belatrix, una desarrolladora de software junto a un socio y a sus hijos Federico y Alejandro. La empresa llegó a tener oficinas comerciales en Florida, California, Nueva York y Barcelona, centros de desarrollo en Mendoza, Buenos Aires, Lima y Bogotá y un equipo de casi 800 ingenieros. En 2019 fue adquirida por Globant.

Hoy, a 7 años de la venta de Belatrix, ¿qué balance hace de esa decisión?

La empresa fue creciendo y consolidándose de a poco; la verdad es que no teníamos intenciones de venderla. Sin embargo, empezamos a recibir ofertas de distintas partes del mundo (Inglaterra, Alemania, Estados Unidos) y el consejo que nos daban los expertos era que este tipo de operaciones debía realizarse cuando la empresa estaba bien, lo que era nuestro caso.

Después de mucha reflexión y debate junto a Federico y a Alejandro decidimos aceptar una oferta a un precio excepcional, que sabíamos que no se iba a repetir. Hoy, la empresa vale un 25% menos de lo que negociamos en ese momento. Creo que fue una decisión muy buena.

¿En qué proyectos está trabajando ahora?

Por un lado, soy inversor de la empresa de capacitación mendocina EGG y socio de un proyecto de construcción con el que estamos finalizando un edificio hermoso de 5 pisos en Luzuriaga, Maipú. Por el otro, también estoy en conversaciones con una empresa de Estados Unidos para traer soluciones médicas con inteligencia artificial.

Asimismo, he realizado una pequeña inversión en un sistema de carga inalámbrica para autos eléctricos en una compañía de Estados Unidos.

En ciudades como Nueva York, ya es posible tomar taxis sin chofer y se está avanzando en la carga automática de estos vehículos a través de un sistema que se coloca en el piso para así transferirles energía.

¿Cuánto falta para que esta tecnología esté disponible en Mendoza?

No mucho. Ya contamos en la provincia con autos híbridos o 100 % eléctricos que pronto podrán ser recargados de manera inalámbrica.

Soy un apasionado por la tecnología y siempre estoy buscando nuevos desafíos.

¿Cómo ve el mercado laboral para este sector?

Uno de mis nietos, que vive en Estados Unidos, está por empezar a estudiar Ingeniería mecánica. Hace unos años le hubiera recomendado inclinarse hacia la electrónica o el software, pero hoy lo dudo.

Se viene una transformación brutal del mercado laboral. Hace poco escuché que los únicos que tienen empleo asegurado son quienes saben un oficio; el resto debemos prepararnos y adaptarnos a los cambios que vengan.

Hoy, la formación universitaria está cuestionada, se están acortando carreras y planes curriculares. De todas maneras, estoy convencido de que el estudio es fundamental para aprender a aprender y a pensar, más allá de la aplicación práctica de los conocimientos.

¿Qué oportunidades hay para Mendoza en cuanto a desarrollo tecnológico?

La experiencia de Belatrix nos demostró el enorme talento con el que contamos en la provincia y el país. El 95 % de nuestros clientes eran de Estados Unidos, cuna del software, y siempre bromeábamos diciendo que “salíamos a vender cubitos de hielo en la Antártida”.

Realmente contamos con gente capacitada, pero hace falta cambiar el modelo de negocio. Ojalá que con la nueva legislación disminuya el miedo de los empresarios de tomar gente, eso limita la capacidad de crecer. A su vez, los bancos tienen que funcionar como bancos y empezar a dar créditos a riesgo.