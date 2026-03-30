Pasión por el Vino arranca su temporada 11 con formato renovado y proyección internacional

Este Sábado a las 20.30 por la pantalla de Canal 7 de Mendoza, arranca una nueva temporada -la 11°- de Pasión por el Vino, cuya conducción y producción general está a cargo del periodista Oscar Pinco,

Si bien el programa siguió en el aire durante todo el verano, cada comienzo de temporada significa la puesta en el aire de producciones nuevas. Manteniendo su formato documental, con notas que apuntan a la atemporalidad, a lo largo de 10 temporadas el envío apuntó a no repetir a los protagonistas. La idea siempre fue darle pantalla a "jugadores" del mundo del vino no tan conocidos popularmente, aunque muchos de ellos tienen una larga trayectoria en el sector. También a jóvenes que empiezan a transitar el camino profesional dentro de la enología o la viticultura. Pero desde estas nuevas entregas volverán entrevistados que pasaron por esta pantalla hace ya una década.

Se destaca como novedad, la incorporación de una nueva sección denominada la "Agenda Empresaria del Vino", a cargo del periodista económico Dario Gallardo, Director de Ecocuyo.com y columnista de radio Nihuil, que dará a conocer los nuevos proyectos, negocios, las inversiones, y los empresarios que están marcando el rumbo de la industria, como así también los nuevos lanzamientos.

La realización, producción, y post producción está a cargo de Friki Studio, con imágenes muy cuidadas en su estética, con un concepto ágil y actual que lleva implícita una gran variante de efectos visuales, electrónicos y cuestiones técnicas en distintos campos, planos, movimientos de cámara de diverso grado de complejidad y tratamientos específicos de iluminación, con producciones muy dinámicas que tienen por objetivo llamar la atención del telespectador.

Después de ir al aire por la pantalla de Canal 7 de Mendoza, durante la semana cada uno de los bloques se va subiendo al Canal de Youtube.com/pasiónporelvinotv que va rumbo a los dos millones quinientos mil minutos de reproducciones, posicionando al vino en la popular plataforma de streamming que debido a ese importante tráfico por impulso de los algoritmos dichas entregas adquieren un posicionamiento relevante.

Además, desde el mes de enero Pasión por el Vino se internacionalizó y ganó la pantalla de www.alritmodemiami.com cuya emisión de 24 horas es tomada por las plataformas Apple TV, Amazon, Roku, Android TV y Google TV, ganando el mercado hispano-parlante con 360 millones de potenciales pantallas, emitiéndose en la multimedia del país del norte los viernes a las 19 (hora de Florida-20 hora de Argentina) con repetición los días miércoles en el mismo horario, y debido a la muy buena acogida que tuvo en esa audiencia, están proyectando dos nuevas repeticiones durante la semana.

Pasión por el Vino recibió el gran halago al haber ganado el Premio Martín Fierro, y fue nominado en cuatro ocasiones, mientras que el Senado de Mendoza lo distinguió a su conductor por su aporte a la Vitinicultura y Olivicultura.

El objetivo del programa es buscar transmitir la pasión y la cultura del vino, mostrar a sus hacedores desde una mirada más humana, desacralizar su consumo y sus costumbres, con su eslogan que es "Donde hacemos del vino un culto".

Si bien el programa gira en torno al Vino, escapa de lo meramente técnico y busca que el televidente conozca la parte humana de los entrevistados, a quien se los ubica en un rol protagónico, donde que rematan la entrevista contando su PASIÓN POR EL VINO.