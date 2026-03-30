Mendoza se perfila como hub de aviación privada con servicios premium y tecnología

La provincia de Mendoza se suma al plan 2026 de Aeropuertos Argentina 2000 para impulsar la aviación privada y corporativa, incorporando servicios exclusivos y tecnología para mejorar la experiencia de pasajeros y tripulaciones.

El nuevo sistema incluirá traslados en vehículos de alta gama entre la terminal y el avión, así como asistencia integral a las aeronaves en plataforma. La iniciativa forma parte de una estrategia nacional que también se implementará en Córdoba y Bariloche, con el objetivo de fortalecer el segmento de la aviación general, que abarca vuelos privados, sanitarios, ejecutivos y de instrucción.

Crecimiento de la aviación privada

La aviación general creció más del 11% en 2025 y ya representa el 30% de las operaciones en la red de 35 aeropuertos del país. Mendoza se perfila como un punto estratégico, vinculado a sectores como minería, petróleo, agroindustria y turismo de alta gama, lo que la posiciona como un mercado atractivo para vuelos privados y corporativos.

San Rafael como piloto digital

El aeropuerto de San Rafael será sede de una prueba piloto digital que permitirá optimizar la gestión de operaciones, mejorar la trazabilidad y agilizar la experiencia de pasajeros y tripulaciones.

La implementación se realizará junto al aeroclub local y servirá como modelo que podría replicarse en otros aeropuertos del país.

Más servicios y foco en la experiencia

El plan 2026 de servicios premium para la aviación privada incluye:

Salas exclusivas para pilotos y tripulaciones

Controles diferenciados para pasajeros

Asistencia personalizada con concierges

Mayor capacidad de estacionamiento para aeronaves

Movilidad interna optimizada en plataforma

Con estas medidas, Mendoza busca consolidarse como un hub de aviación privada de alta calidad, combinando tecnología, comodidad y eficiencia para un segmento en constante expansión.