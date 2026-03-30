lunes 30 de marzo de 2026 - Edición Nº5838
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Empresas Y Negocios | 22 mar 2026

Mendoza se perfila como hub de aviación privada con servicios premium y tecnología

La provincia se suma al plan 2026 de Aeropuertos Argentina 2000, con traslados exclusivos, asistencia integral y tecnología para mejorar la experiencia de pasajeros y tripulaciones.

La provincia de Mendoza se suma al plan 2026 de Aeropuertos Argentina 2000 para impulsar la aviación privada y corporativa, incorporando servicios exclusivos y tecnología para mejorar la experiencia de pasajeros y tripulaciones.

El nuevo sistema incluirá traslados en vehículos de alta gama entre la terminal y el avión, así como asistencia integral a las aeronaves en plataforma. La iniciativa forma parte de una estrategia nacional que también se implementará en Córdoba y Bariloche, con el objetivo de fortalecer el segmento de la aviación general, que abarca vuelos privados, sanitarios, ejecutivos y de instrucción.

Crecimiento de la aviación privada

La aviación general creció más del 11% en 2025 y ya representa el 30% de las operaciones en la red de 35 aeropuertos del país. Mendoza se perfila como un punto estratégico, vinculado a sectores como minería, petróleo, agroindustria y turismo de alta gama, lo que la posiciona como un mercado atractivo para vuelos privados y corporativos.

San Rafael como piloto digital

El aeropuerto de San Rafael será sede de una prueba piloto digital que permitirá optimizar la gestión de operaciones, mejorar la trazabilidad y agilizar la experiencia de pasajeros y tripulaciones.

La implementación se realizará junto al aeroclub local y servirá como modelo que podría replicarse en otros aeropuertos del país.

Más servicios y foco en la experiencia

El plan 2026 de servicios premium para la aviación privada incluye:

  • Salas exclusivas para pilotos y tripulaciones
  • Controles diferenciados para pasajeros
  • Asistencia personalizada con concierges
  • Mayor capacidad de estacionamiento para aeronaves
  • Movilidad interna optimizada en plataforma

Con estas medidas, Mendoza busca consolidarse como un hub de aviación privada de alta calidad, combinando tecnología, comodidad y eficiencia para un segmento en constante expansión.

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