Empresas Y Negocios | 22 mar 2026
Mendoza se perfila como hub de aviación privada con servicios premium y tecnología
La provincia se suma al plan 2026 de Aeropuertos Argentina 2000, con traslados exclusivos, asistencia integral y tecnología para mejorar la experiencia de pasajeros y tripulaciones.
La provincia de Mendoza se suma al plan 2026 de Aeropuertos Argentina 2000 para impulsar la aviación privada y corporativa, incorporando servicios exclusivos y tecnología para mejorar la experiencia de pasajeros y tripulaciones.
El nuevo sistema incluirá traslados en vehículos de alta gama entre la terminal y el avión, así como asistencia integral a las aeronaves en plataforma. La iniciativa forma parte de una estrategia nacional que también se implementará en Córdoba y Bariloche, con el objetivo de fortalecer el segmento de la aviación general, que abarca vuelos privados, sanitarios, ejecutivos y de instrucción.
Crecimiento de la aviación privada
La aviación general creció más del 11% en 2025 y ya representa el 30% de las operaciones en la red de 35 aeropuertos del país. Mendoza se perfila como un punto estratégico, vinculado a sectores como minería, petróleo, agroindustria y turismo de alta gama, lo que la posiciona como un mercado atractivo para vuelos privados y corporativos.
San Rafael como piloto digital
El aeropuerto de San Rafael será sede de una prueba piloto digital que permitirá optimizar la gestión de operaciones, mejorar la trazabilidad y agilizar la experiencia de pasajeros y tripulaciones.
La implementación se realizará junto al aeroclub local y servirá como modelo que podría replicarse en otros aeropuertos del país.
Más servicios y foco en la experiencia
El plan 2026 de servicios premium para la aviación privada incluye:
- Salas exclusivas para pilotos y tripulaciones
- Controles diferenciados para pasajeros
- Asistencia personalizada con concierges
- Mayor capacidad de estacionamiento para aeronaves
- Movilidad interna optimizada en plataforma
Con estas medidas, Mendoza busca consolidarse como un hub de aviación privada de alta calidad, combinando tecnología, comodidad y eficiencia para un segmento en constante expansión.