Ganaron el Mundial de la Hamburguesa y ahora abrieron su segundo local en Guaymallén

La historia de Burger Shoppe arrancó hace poco más de un año y medio en Godoy Cruz, con un local que rápidamente se convirtió en punto de referencia dentro de la escena gastronómica de Mendoza. Pero el crecimiento no siguió el camino convencional: antes de pensar en un segundo local fijo, la marca apostó por un food truck que le permitió llevar sus hamburguesas a otros rincones de la ciudad, probar nuevos públicos y reforzar una identidad que ya era reconocible.

Ese recorrido, local, food truck, segundo local, no es solo una línea de tiempo. Es la prueba de que Burger Shoppe construyó su expansión desde adentro: primero ganándose a su comunidad, después creciendo con ella.

Campeones mundiales de la hamburguesa

En el camino, Burger Shoppe sumó un logro que pocos pueden decir: ganaron el primer Mundial de la Hamburguesa. Un reconocimiento que no llegó por casualidad, sino como resultado de una propuesta gastronómica construida con criterio, ingredientes de calidad, recetas con carácter, y una obsesión por el sabor que se nota en cada mordida.

Ese título no es un trofeo guardado en un cajón. Es parte de quiénes son, y de por qué quienes los prueban una vez terminan volviendo.

La apertura: amigos, familia y los fans del primer día

El 12 de marzo, el nuevo local encendió sus planchas por primera vez en una apertura íntima. Fue exactamente lo que Burger Shoppe siempre fue, amigos, familia y los fans que estuvieron desde el primer día en Chacabuco fueron los primeros en cruzar la puerta, los primeros en morder, los primeros en formar parte de este nuevo capítulo.

Datos del nuevo local