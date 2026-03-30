Es mendocina, tiene 17 años y representará a Argentina en un certamen mundial en Harvard

María José Correas Avena, alumna de 5.º año del Colegio ICEI, fue seleccionada para formar parte del Equipo Nacional de Debate que representará a la Argentina en el Harvard College World Schools Invitational 2026, una de las competencias internacionales más exigentes del circuito académico.

La estudiante mendocina fue elegida entre 350 participantes de todo el país, en un proceso de selección organizado por la Asociación de Debate Argentina (ADA), y será además la única representante del interior argentino en esta instancia.

La competencia se desarrollará en el campus de Harvard University, en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, y reunirá a jóvenes debatientes de distintos países en el formato World Schools, una de las modalidades más completas del debate competitivo.

“Es una emoción enorme que te elijan por algo que hacés porque realmente te gusta, después de tantos años de trabajo”, expresó María José.

En el marco de esta experiencia, María José viajará por primera vez a Estados Unidos, donde combinará su participación en el torneo de Harvard con el tradicional intercambio estudiantil que el Colegio ICEI mantiene desde hace años con la ciudad de Nashville, ciudad hermana de Mendoza.

Su recorrido en el debate comenzó en primer año del secundario dentro del propio colegio, donde el club de debate funciona como un taller semanal orientado a la práctica de la argumentación, la oratoria y el análisis crítico de temas de actualidad.

A lo largo de su trayectoria, María José se destacó de manera sostenida, posicionándose entre los mejores oradores de su categoría en distintas competencias.

El debate, explica, va mucho más allá de una competencia: “Te obliga a mirar el otro lado y a defenderlo como si fuera propio. Muchas veces salgo de un debate con la idea cambiada”.

Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, junto con el análisis de problemáticas políticas, sociales y culturales, forma parte central del aprendizaje que propone esta disciplina.

El proceso de selección incluyó entrenamientos intensivos durante los meses de enero y febrero, en los que los estudiantes trabajan habilidades técnicas, estrategias de argumentación y dinámicas de equipo. En este contexto, María José compartirá equipo con otras cuatro estudiantes de Buenos Aires.

Los directivos del colegio valoran el alcance del logro y su impacto en la institución: “Es un logro importantísimo para el taller y para el colegio, y también un aliciente para que otros alumnos vean que, con trabajo y esfuerzo, se puede llegar”.

De cara a la competencia, su enfoque es claro: “No voy con la expectativa de ganar, sino de representar bien a Argentina”. Y agrega que la experiencia internacional será clave no solo en lo competitivo, sino también en lo cultural: el intercambio con estudiantes de otros países le permitirá conocer nuevas formas de pensar y distintas estrategias de debate.

Más allá del logro individual, su experiencia también busca abrir camino para otros estudiantes. “Que se animen a probar. Es un espacio distinto, donde te vinculás con otros y aprendés herramientas que te sirven para todo lo que viene después”, señala.

La Asociación de Debate Argentina (ADA), organizadora del proceso de selección, es una entidad sin fines de lucro fundada en 1996, dedicada a la formación de jóvenes en oratoria, pensamiento crítico y argumentación. A través de torneos, capacitaciones y programas educativos, ADA impulsa el desarrollo del debate en todo el país, tanto en español como en inglés, y representa a la Argentina en competencias internacionales.

La participación de María José en este torneo marca un nuevo hito para el Colegio ICEI, que desde hace años impulsa espacios de formación que integran el desarrollo académico con habilidades esenciales para el mundo actual, como la comunicación, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, en el marco de una propuesta educativa bilingüe que fortalece el dominio del idioma inglés como herramienta fundamental para su proyección académica y profesional.