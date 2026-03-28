Alianza de alto vuelo: Zuccardi llevará sus vinos al VIP de Ezeiza y a la clase Ejecutiva de Aerolíneas

En el marco de su 75° Aniversario, Aerolíneas Argentinas ha decidido incluir nuevas referencias de vinos en sus distintos salones en tierra y clases comerciales. A partir de ahora, quienes visiten el Salón VIP Cóndor en el Aeropuerto de Ezeiza y quienes vuelen en clase Business de vuelos internacionales y de cabotaje Ejecutiva podrán disfrutar de los siguientes vinos de Zuccardi Valle de Uco:

Zuccardi Serie A Malbec

Zuccardi Serie A Bonarda

Zuccardi Serie A Chardonnay

Espumante Alma 4 Pinot Chardonnay

Esta alianza nos llena de orgullo porque representa mucho más que un servicio: es la posibilidad de compartir nuestra pasión por el vino y llevar la de Mendoza y de los terroirs argentinos a cada rincón del país y del mundo”, destaca Ana Amitrano, Gerente Comercial de Familia Zuccardi.

Los vinos Zuccardi Serie A celebran la riqueza y diversidad de los diferentes microclimas y suelos de Argentina. Su nombre proviene de “Serie Argentina” y expresa este concepto a través de las variedades más representativas, invitando a recorrer los terroirs que definen nuestra identidad.

Alma 4, es sinónimo de innovación y calidad en la producción de espumantes. Nacido en Mendoza, a fines de los 90, este emprendimiento es pionero en la elaboración de espumantes mediante el método tradicional, la técnica más prestigiosa que otorga burbujas finas, complejidad aromática y elegancia.

Acerca de Zuccardi Valle de Uco

Desde que plantó su primer viñedo en Mendoza en 1963, Familia Zuccardi ha sido líder en la vitivinicultura argentina, conocida por la innovación y su compromiso al desarrollo sostenible.

Con una rica historia de técnicas visionarias de viniﬁcación y exploración de terroirs de gran altitud en el Valle de Uco, Zuccardi Valle de Uco cultiva vinos de montaña que expresan un verdadero sentido de lugar, reconocidos consistentemente como algunos de los vinos más excepcionales del mundo.