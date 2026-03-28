Hospital Español de Mendoza lanza una campaña para prevenir el cáncer colorrectal

En Argentina, el cáncer colorrectal representa una de las mayores preocupaciones para la salud pública, posicionándose como la segunda causa de muerte por cáncer después del de pulmón. Ante esta realidad, el Servicio de Gastroenterología y el área de Nutrición enfatizan que la prevención no solo busca reducir la incidencia de la enfermedad, sino también disminuir la morbimortalidad y mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población.

Síntomas y detección

Es fundamental prestar atención a señales de alerta como cambios en el hábito intestinal, presencia de sangre en las heces, dolor abdominal, pérdida de peso sin motivo aparente o cansancio intenso. Para el diagnóstico, además de la colonoscopía, se utilizan herramientas como la biopsia, el análisis de sangre, la tomografía computada y la ecografía.

La extirpación de pólipos adenomatosos durante los controles de rutina sigue siendo la herramienta más eficaz para frenar el desarrollo de estos tumores.

El rol fundamental de la colonoscopía

El Dr. Guillermo Camus MP 6854. Jefe de servicio de gastroenterología Hospital Español afirma: “La colonoscopía es el estudio esencial para la visualización directa del intestino grueso. A través de un equipo flexible de alta resolución como lo son las torres de endoscopia con cámara, los profesionales obtienen imágenes en tiempo real mientras el paciente se encuentra bajo sedación”.

Y agregó: - “Aunque la intervención dura entre veinte y treinta minutos, el proceso total requiere de unas pocas horas en Nuestro hospital “. Es vital que el paciente concurra acompañado, ya que la sedación impide conducir inmediatamente después del estudio.

Clasificación de riesgo y criterios de control

El servicio de gastroenterología hospital Español distingue tres categorías de riesgo para determinar cuándo iniciar los estudios:

Riesgo habitual: Personas asintomáticas a partir de los 50 años, o desde los 40 con antecedentes familiares de primer grado.

Riesgo moderado: Quienes ya han tenido pólipos o cáncer colorrectal tratado.

Riesgo alto: Pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales o síndromes hereditarios.

Para todos ellos, el éxito del estudio depende de una preparación previa rigurosa que incluye dieta, ayuno y el uso de laxantes.

Hábitos diarios para una vida saludable

Existen factores que actúan como protectores naturales:

1. Actividad física: Al menos 30 minutos diarios para mantener un peso saludable.

2. Alimentación: Dieta rica en fibras, frutas, vegetales y legumbres.

3. Nutrientes: Incorporación de ácido fólico, calcio y vitamina D.

4. Evitar riesgos: Se recomienda dejar de fumar, limitar el consumo de alcohol y reducir la ingesta de carnes rojas y embutidos.

Información de contacto y turnos

Para consultas y programación de estudios, el Hospital Español de Mendoza dispone de los siguientes canales:

Consultorios Externos:

📞 Llámanos al: 0810-122-0000

🔹 Servicio de Endoscopia:

🟢 Escribinos por WhatsApp: 261 2742469

⏰ Horarios de atención:

• Lunes a viernes: 08:00 a 15:00 hs y de 16:00 a 20:00 hs.