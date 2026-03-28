Valle de Uco, Luján de Cuyo y el Este: cómo es el mapa de la cereza premium en Mendoza

El cultivo de cereza (Prunus avium L.) en Mendoza se ha consolidado como una de las alternativas más atractivas dentro de las economías regionales, impulsado por su alto potencial de rentabilidad y su fuerte proyección en mercados de exportación.

Las condiciones agroclimáticas de la provincia —inviernos con suficientes horas de frío, baja humedad relativa (que reduce la presión de enfermedades), alta radiación solar (que mejora la calidad de fruta) y la posibilidad de implementar riego presurizado— permiten producir cerezas con atributos altamente valorados a nivel internacional.

Sin embargo, se trata de un cultivo intensivo, de alta inversión inicial y fuerte dependencia del manejo agronómico, donde la nutrición cumple un rol central.

Actualmente, la producción en Mendoza se desarrolla sobre una superficie estimada de entre 1.800 y 2.200 hectáreas, concentradas principalmente en el Valle de Uco,

Luján de Cuyo y el Este provincial. En estas zonas, la combinación de ambiente y manejo permite obtener fruta de calidad tanto para mercado interno como para exportación.

La implantación requiere una inversión significativa en plantas, infraestructura (sistemas de conducción, riego y protección) y labores de establecimiento. Una vez en producción, los principales costos se concentran en la mano de obra, junto con el manejo sanitario, nutricional y del riego, factores determinantes para sostener rendimiento y calidad.

Producir más… pero, sobre todo, producir mejor

Hoy, el negocio de la cereza no se define por volumen, sino por calidad. El acceso a los mercados de mayor valor depende de lograr fruta con calibre, firmeza, color y adecuada condición poscosecha.

Y estos atributos no son casuales: son el resultado de decisiones técnicas precisas a lo largo de todo el ciclo.

Cada etapa del cultivo representa una oportunidad (o un riesgo). Desde la brotación hasta el desarrollo del fruto, el manejo debe ser ajustado y oportuno. Sin embargo, hay dos momentos que marcan la diferencia:

La postcosecha, donde se define el potencial de la campaña siguiente.

El crecimiento del fruto, donde se construye el valor comercial.

Uno de los errores más frecuente es pensar la nutrición solo en términos de dosis. En cereza, la clave no es cuánto aplicar, sino cuándo y cómo hacerlo. La eficiencia nutricional depende de acompañar la fisiología del cultivo.

Una postcosecha bien manejada permite recargar reservas, estimular el desarrollo radicular y asegurar una adecuada diferenciación floral. Es, en definitiva, el punto de partida del rendimiento futuro.

Durante la campaña, el desafío es sostener ese potencial, acompañando cada etapa con los nutrientes adecuados para maximizar eficiencia y calidad.

A esto se suma una realidad productiva: muchos suelos en Mendoza presentan limitantes como baja materia orgánica, problemas estructurales, fijación de nutrientes y, en algunos casos, salinidad. Por eso, no alcanza con aplicar fertilizantes; es

necesario mejorar el funcionamiento del sistema suelo–planta.

Trabajar sobre la biología del suelo, favorecer el desarrollo radicular y mejorar la disponibilidad de nutrientes no solo incrementa la eficiencia de uso, sino que también mejora la estabilidad productiva y la calidad de la fruta.

Un enfoque integrado para resultados sostenidos

La base nutricional del cultivo está asociada al rendimiento objetivo, pero la eficiencia depende principalmente del momento de aplicación. En este sentido, el manejo debe enfocarse en acompañar los momentos fisiológicos claves.

Los sistemas más eficientes son aquellos que integran nutrición, bioestimulación y manejo del suelo dentro de una estrategia. No se trata de intervenciones aisladas, sino de construir un sistema que funcione de manera coordinada a lo largo de todo el ciclo.

Postcosecha: etapa estratégica donde se recargan reservas, se activa el sistema radicular y se produce la diferenciación floral. Son claves el fósforo, el nitrógeno en niveles moderados, calcio y boro. Aquí se define gran parte del potencial productivo de la siguiente campaña.

Brotación y prefloración: se busca un desarrollo vegetativo equilibrado y una floración de calidad. El nitrógeno y micronutrientes como boro y zinc son determinantes.

Cuaje: el objetivo es maximizar la retención de frutos. Boro, calcio y fósforo cumplen un rol central.

Desarrollo del fruto: se definen atributos comerciales como tamaño, firmeza y color. El potasio y el calcio son protagonistas en esta etapa.

El cultivo de cereza representa una oportunidad extraordinaria, pero exige precisión en cada decisión. Porque no se trata solo de producir: se trata de lograr fruta de calidad superior, de ser eficientes en cada intervención y, sobre todo, de producir con una visión clara, profesional y estratégica.

Integrar estrategia, manejo y tecnología

El potencial productivo y económico de la cereza en Mendoza es alto, pero su resultado depende directamente de la calidad del manejo.

En este contexto, la nutrición estratégica, la comprensión de los momentos críticos y el abordaje de las limitantes del suelo son factores determinantes para lograr rendimientos sostenidos y fruta de calidad exportable.

La incorporación de tecnologías que mejoren la eficiencia en el uso de nutrientes, promuevan el desarrollo radicular y favorezcan la actividad biológica del suelo permiten potenciar la respuesta del cultivo y reducir brechas productivas.

En este sentido, las tecnologías de Simbios se alinean con estos objetivos, aportando herramientas que acompañan los procesos fisiológicos del cultivo y contribuyen a la eficiencia del sistema suelo–planta.

Más que intervenciones puntuales, el desafío pasa por construir esquemas de manejo integrados, donde la nutrición, el suelo y la tecnología trabajen en conjunto para lograr sistemas más estables, eficientes y orientados a calidad.