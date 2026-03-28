Bodegas mendocinas en Miami: la agenda comercial que impulsa ProMendoza

ProMendoza invita a las bodegas mendocinas a participar de la feria Vinexpo Americas y de una completa agenda comercial que se desarrollará del 27 al 30 de abril en Miami, Estados Unidos. Se trata de una propuesta estratégica para fortalecer la presencia del vino argentino en uno de los mercados más dinámicos del mundo. La nueva fecha de cierre de preinscripciones será el miércoles 1 de abril.

La misión comenzará el lunes 27 de abril con una intensa agenda de reuniones junto al importador Grey Stone, de Miami. Durante la jornada se realizarán dos degustaciones exclusivas para sus clientes: una en un supermercado de gran afluencia y otra en un destacado mercado minorista. Se trata de instancias especialmente diseñadas para presentar etiquetas, consolidar relaciones comerciales y habilitar nuevas oportunidades de ventas en el canal retail.

El 28 de abril, en el marco del Malbec World Day, el Consulado Argentino en Miami llevará adelante una masterclass y degustación para importadores, distribuidores, representantes del canal HORECA e influencers. Este encuentro será una oportunidad única para posicionar los vinos argentinos frente a líderes de opinión y tomadores de decisión del mercado estadounidense, profundizando la visibilidad y el valor de la oferta exportable de Mendoza.

Finalmente, los días 29 y 30 de abril, las bodegas formarán parte de Vinexpo Americas, que tendrá lugar en el Miami Beach Convention Center. La feria reunirá a los principales referentes de los países productores de vinos y licores con compradores, expertos y profesionales de la industria, generando un espacio propicio para ampliar contactos y potenciar nuevas oportunidades de negocios de alto valor.

El costo de participación es de USD 4.500 por bodega. Aquellas que también formen parte de Wines South America 2026 accederán a un descuento del 25 % debido a la cercanía de ambas ferias.

La propuesta de Vinexpo Americas incluye la presencia en el pabellón argentino, y, además, la agenda comercial junto a Grey Stone, las actividades del Malbec World Day organizadas por el Consulado y el envío de muestras. Los cupos son limitados ya que sólo hay 12 lugares disponibles.

Las bodegas interesadas deberán completar su preinscripción antes del miércoles 1 de abril o escribir a Javier Rojas [email protected].