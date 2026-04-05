NIX Valores, la ALyC Integral mendocina que conecta a inversores y empresas con oportunidades

NIX Valores es una compañía de intermediación bursátil que nació en Mendoza en 2011 con el propósito de ofrecer a clientes e inversores acceso al mercado de capitales argentino e internacional. Es la única empresa de Cuyo categorizada como ALyC Integral (Agente de Liquidación y Compensación) por la Comisión Nacional de Valores, así como Agente Colocador y Distribuidor Integral de Fondos Comunes de Inversión.

Su sede principal se encuentra en Mendoza, donde funcionan las áreas de back office, compliance, administración, contabilidad y parte del sector comercial y operaciones. Cuenta con sucursales en Capital Federal, Córdoba y Pilar (provincia de Buenos Aires).

Daniel Benasayag es el actual gerente de la firma. Es contador público nacional e idóneo en mercado de capitales por la CNV. Tiene una trayectoria de 15 años en el mercado de capitales tanto a nivel nacional como internacional. Trabajó durante 6 años en distintas organizaciones de la industria en Estados Unidos; luego regresó a Mendoza, ingresó a NIX Valores como operador/comercial y hoy está a cargo de la gerencia.

En diálogo con Ecocuyo, conocemos su enfoque actual y nuevos desafíos.

Con 15 años de experiencia en el mercado de capitales, ¿a dónde se orienta hoy NIX Valores?

Nos definimos como una ALyC Integral boutique. Somos la única empresa de Cuyo con esta categorización y nos enfocamos, por un lado, a las pymes que buscan financiamiento en el mercado de capitales y, por el otro, a personas que desean invertir su dinero en productos bursátiles como por ejemplo, acciones, CEDEARs, bonos, obligaciones negociables, letras, entre otros instrumentos.

¿Cuáles son los principales servicios que brinda la compañía?

Según los intereses y demandas de cada cliente, ofrecemos asesoramiento financiero con profesionales expertos, armado y seguimiento de carteras de inversión, optimización de los ahorros, acceso a diferentes instrumentos del mercado de capitales, gestión del cash Management, financiamiento, coberturas frente al tipo de cambio y precio de commodities.

En la actualidad cobran relevancia las cauciones tomadoras en dólares, operatoria mediante la cual la cuenta comitente puede solicitar fondos en dólares a TNA en el orden de 1 % promedio manteniendo su inversión en diferentes activos (colocados como garantía) y, al mismo tiempo, utilizar ese dinero para el flujo operativo de la empresa o bien de manera personal.

También existe interés para emisión de obligaciones negociables en pesos o dólares por parte de empresas que busquen financiamiento en el mercado de capitales en el mediano plazo a tasas de interés realmente atractivas.

Por último, cabe mencionar el descuento de Cheques de Pago Diferido con aval de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), mediante el cual se puede conseguir financiamiento a través del Mercado Argentino de Valores (MAV).

En todos los casos nos adaptamos al contexto y, según el riesgo, sugerimos la cartera más adecuada para cada perfil, de manera de dar una respuesta inmediata con respecto al cambio de mercado y necesidades particulares.

¿Qué implica la categorización como ALyC Integral?

Ser Agentes de Liquidación y Compensación Integral nos permite estar inscriptos en todos los mercados argentinos, es decir, Bolsas y Mercados de Argentina (BYMA), A3 (MAE/MatbaRofex) y MAV (Mercado Argentino de Valores) y operar directamente en ellos. De esta manera tenemos un universo amplio de productos para ofrecer a nuestros clientes y brindar también este servicio a agentes de negociación registrados.

¿Cuáles son las características del inversor mendocino?

Notamos que, si bien es un inversor conservador, gana cada vez más confianza en el mercado de capitales. La tendencia es positiva y, a mayor conocimiento de los instrumentos disponibles, existen mayores oportunidades para la inversión de su capital.

La provincia cuenta también con una gran cantidad de empresas familiares, es un público a captar para ofrecerle distintas alternativas de inversión para la gestión de su patrimonio.

Desde NIX Valores trabajamos para que nuestros clientes tengan la tranquilidad de obtener el mayor rendimiento posible en cada inversión.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta en su cargo de gerente general?

Incrementar la cartera de clientes y expandirnos para seguir consolidándonos en todo el país, siempre considerando las necesidades de los clientes, con su respectivo horizonte de tiempo de inversión y las necesidades de financiamiento en cada momento.