Hablemos de servicio: el nuevo ciclo de Zonda que pone en foco la experiencia gastronómica

“Hablemos de Servicio” se llama esta propuesta que aporta valor a un segmento clave de la actividad. Todos los detalles para que puedas sumarte a esta capacitación imprescindible.



La gastronomía es, cada vez más, muchas cosas: un verdadero ecosistema de contenidos y acciones. Día tras día crece para redefinirse más allá del plato. En ese marco, Zonda Cocina de Paisaje, reconocido restaurante de la mendocina bodega Lagarde, presentó “Hablemos de Servicio”, un nuevo ciclo de encuentros pensado para poner en primer plano el oficio del servicio y la hospitalidad.

La iniciativa busca abrir un espacio de reflexión, formación e intercambio para quienes trabajan en salas y equipos de atención de restaurantes de Mendoza.

Charlas de lujo en Zonda

El ciclo nace alineado con el propósito de Zonda de enseñar, capacitar y servir a la comunidad. La propuesta apunta a jerarquizar el rol del servicio como parte esencial de la experiencia gastronómica, y a generar conversaciones honestas sobre el presente y el futuro del oficio, a partir de experiencias reales y miradas compartidas entre pares.

El primer encuentro tuvo como invitado a Hipólito Salguero, ex jefe de servicio de Zonda y actual integrante del equipo de sala de Mirazur, el restaurante de Mauro Colagreco, premiado internacionalmente con tres estrellas Michelin.

Su participación aportó una mirada profunda y actual sobre el servicio entendido como vínculo humano, escucha activa y construcción de experiencias memorables.

Durante la charla se abordaron temas centrales para el trabajo cotidiano en sala: la diferencia entre servicio y hospitalidad, la importancia de conectar genuinamente con las personas, el equilibrio entre control y espontaneidad, el uso del lenguaje en los rangos medios y la necesidad de priorizar la conexión con el cliente por sobre el protocolo.

También hubo espacio para reflexionar sobre la evolución del negocio gastronómico, el valor del aprendizaje constante, la curiosidad y la apertura como herramientas clave del oficio y la capacidad de contar historias a través del servicio y del maridaje.

Una idea atravesó todo el encuentro y ordenó la conversación: “La gente no va solo a comer, va a sentir”. Desde esa premisa, el servicio fue pensado como una experiencia emocional, donde el diálogo grupal, la formación continua y un mensaje claro desde la conducción resultan fundamentales para lograr coherencia y autenticidad.

Más capacitaciones todo el año

Desde Zonda Cocina de Paisaje subrayaron que “la hospitalidad no es un complemento de la cocina, sino una parte fundamental del paisaje humano que construye cada experiencia”, y destacaron que el ciclo busca acompañar y fortalecer a quienes eligen el servicio como vocación y camino profesional.

“Hablemos de Servicio” continuará con nuevos encuentros a lo largo del año, con la intención de consolidarse como un espacio de formación, inspiración y comunidad, en línea con la visión de Zonda Cocina de Paisaje de generar impacto cultural a través de la gastronomía, las personas y el conocimiento compartido.

Para más información sobre los próximos encuentros y capacitaciones, comunicarse vía WhatsApp (+54) 9 2613023412 o ingresando en lagarde.com.ar/zonda

GPS

Zonda: Cocina de Paisaje

San Martin 1745, Mayor Drummond (5507)

Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.