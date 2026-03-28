La cata de Altieri Wines que reunió a nueve referentes de Luján de Cuyo

Altieri Wines llevó a cabo el encuentro “Mujeres del Malbec D.O.C.”, una iniciativa que reunió a nueve mujeres —en su mayoría enólogas— de bodegas integrantes de la D.O.C. Luján de Cuyo, con el objetivo de reconocer y visibilizar su trabajo dentro del vino argentino.

Durante la apertura, Cecilia Buj, propietaria de Altieri Wines, destacó:

“En el marco del Día Internacional de la Mujer, quisimos generar este espacio para homenajear a quienes forman parte de la D.O.C. Luján de Cuyo. No se trata solo de una certificación de origen, sino de la expresión de un territorio con identidad, que se sostiene en el tiempo gracias al compromiso de quienes creemos en el valor del lugar y en la autenticidad de sus vinos”.

Y agregó: “es un orgullo abrir este espacio para que las voces de estas mujeres y sus vinos dialoguen con ustedes, comunicadores del vino argentino”.

Participaron del encuentro:

Carlota Monteverdi (Bodega Lagarde)

Julia Ledesma (Nieto Senetiner)

Belén Rodríguez (Luigi Bosca)

Angelina Yañez (Bodega Lamadrid)

Evangelina Colucci (Bodega Vistalba)

Elena Drannikow (Mendel Wines)

Antonella Bressia (Bressia Casa de Vinos)

Andrea Tansini (Bodega Doña Paula)

Evelin Colchad (Altieri Wines).

La actividad consistió en una degustación de Malbecs D.O.C. representativos de distintos terroirs de Luján de Cuyo, en una suerte de “zoom” sensorial sobre la región. A través de cada vino, se exploraron las particularidades de suelos, alturas, clima y exposición solar de zonas como Perdriel, Vistalba, Agrelo, Ugarteche, Drummond y Las Compuertas, evidenciando la diversidad que define a esta denominación de origen.

Vinos presentados:

Vinorum Single Vineyard Malbec D.O.C. – Altieri Wines

Guarda – Colección de Viñedos Malbec D.O.C. 2022 – Bodega Lagarde

Bressia Malbec Agrelo D.O.C. 2020 – Bressia

Doña Paula Single Vineyard Malbec D.O.C. 2023 – Bodega Doña Paula

Lamadrid Single Vineyard Malbec D.O.C. 2023 – Bodega Lamadrid

Patrimonial Malbec D.O.C. 2023 – Nieto Senetiner

Luigi Bosca De Sangre Malbec D.O.C. 2022 – Luigi Bosca

Mendel Finca Los Andes Malbec D.O.C. 2022 – Mendel Wines

Vistalba Gran Malbec D.O.C. 2022 – Bodega Vistalba

Sobre la D.O.C. Luján de Cuyo

La Denominación de Origen Controlada (D.O.C.) identifica productos cuyas cualidades están directamente ligadas a su origen geográfico, integrando factores naturales y humanos.

La D.O.C. Luján de Cuyo fue la primera en América y se basa en la asociación voluntaria de viticultores y productores de la región. Su objetivo es preservar y promover las características distintivas del terroir, garantizando vinos de calidad con identidad propia. Actualmente, 21 bodegas integran esta denominación.

Acerca de Altieri Family Winery

Altieri Family Winery es una bodega boutique dedicada a la elaboración de vinos de alta gama, combinando enología de precisión con prácticas sustentables. Cada etiqueta es concebida como una obra de arte, con producciones limitadas que reflejan la identidad de su origen.

