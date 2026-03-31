Más de 1000 inmobiliarias y 25.000 avisos publicados: así crece InmoUp, el portal líder de Cuyo

InmoUp es un portal inmobiliario que brinda servicios de publicación de propiedades en la región Cuyo.

Fue lanzado el 1 de abril de 2024 por iniciativa de Marcos Herrera y Gabriel Peralta, quienes tenían más de 20 años de trayectoria en el rubro ya que estaban a cargo de uno de los sitios referentes de Mendoza. A fines de ese año sumaron a Fernando Sandmann a la sociedad.

Hoy, InmoUp cuenta con más de 1000 inmobiliarias registradas y más de 25.000 avisos publicados en Mendoza, San Juan y San Luis. La empresa, además, evalúa expandirse y desembarcar en el NOA o en Córdoba durante los próximos meses.

Al consultarle a Marcos Herrera por las claves para lograr este crecimiento sostenido destaca que la confianza, la validación por parte de los clientes y el equipo constituyen un combo imbatible.

“Antes de que el sitio estuviera arriba nos comunicamos con cada uno de los clientes que sabíamos que nos iban a acompañar y, vía mail, nos contactamos con todos los matriculados de Mendoza. Así logramos lanzar con más de 7.000 avisos publicados”.

La empresa fue pionera en ofrecer una herramienta con inteligencia artificial que ya en ese momento permitía optimizar las descripciones de las propiedades publicadas.

Asimismo, con la ayuda de sus clientes, logró construir una base de datos histórica mediante la que desarrolló un asistente de tasación.

A través de esta tecnología es posible saber desde cuándo está publicada una propiedad en el portal, cuántas modificaciones ha tenido en ese lapso, compararla con otras similares ubicadas en un radio de 1 km y medio, acceder a su valor promedio medido en metros cuadrados y a su precio de los últimos 2 años.

“Entendemos, que, más allá de los avances en tecnología, el negocio inmobiliario sigue siendo un negocio de personas”, reflexiona Marcos.

Hacia la consolidación regional

A dos años de su apertura, InmoUp se ha convertido en la plataforma líder en la región y ha rediseñado su sitio de manera de facilitar la experiencia de los usuarios.

Solo en Mendoza ingresan al portal alrededor de 120.000 personas por mes que generan entre 400.000 y 500.000 visitas y cerca de 1 millón y medio de vistas de propiedades.

“Nos llena de orgullo ser el portal referente en Mendoza, San Juan y San Luis. Hemos trabajado mucho en nuestra estrategia de posicionamiento en motores de búsqueda mediante campañas de SEO que realmente han sido fructíferas.

Nuestro plan de crecimiento incluye seguir en este proceso de consolidación, que es un gran desafío, y, en el corto plazo, desembarcar en nuevos mercados como Tucumán, Salta o Córdoba”, adelanta el fundador de InmoUp.

Sobre la situación del mercado actual indica que la desregulación de la Ley de Alquileres fue un cambio positivo para el sector inmobiliario. En la provincia se pasó de 400 a 1700 propiedades disponibles para alquilar, lo que generó un escenario de mayor previsibilidad para los inquilinos.

“2025 fue un gran año para el mercado de la mano del blanqueo y de los créditos hipotecarios. El 2026 arrancó con buena tracción de los alquileres durante el primer trimestre. Si bien las cifras muestran que hay menos transacciones con respecto a 2025, estamos frente a un crecimiento por tercer año consecutivo.

El mercado es muy dinámico, ya estamos viendo un aumento en la cantidad de inmuebles que aceptan hipotecas y estamos esperando que se abran mayor cantidad de créditos hipotecarios, y que se bajen tasas”.