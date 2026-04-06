Tecnología mendocina para condiciones extremas: la ingeniería de Grupo LTN presente en la Antártida

Grupo LTN desarrolló el revestimiento de los módulos habitacionales de la Base Petrel, en la Antártida argentina, mediante el diseño, producción y montaje de la envolvente térmica correspondiente al primero de los tres módulos previstos en el proyecto impulsado por el Ministerio de Defensa y ejecutado operativamente por la empresa Tandanor, El Comando Conjunto Antártico y el Ejército Argentino. Esta intervención forma parte de un despliegue por etapas orientado en fortalecer la infraestructura permanente en el continente blanco.

La participación de Grupo LTN se centra en el sistema de envolvente térmica basado en paneles Megacold e Ignicold, desarrollado para responder a las condiciones ambientales del entorno antártico.

En esta primera etapa, la compañía intervino sobre una superficie aproximada de 800 m2, mediante una solución orientada a garantizar niveles adecuados de aislación, protección estructural y habitabilidad para un módulo destinado al alojamiento de personal y actividades de laboratorio.

El sistema contempla una configuración multicapa compuesta por paneles exteriores e interiores con espesores de 200 mm y 80 mm respectivamente. Este conjunto permite limitar la transferencia térmica y contribuir a la estabilidad de las condiciones interiores, incluso frente a temperaturas extremas, fuertes vientos y exposición prolongada a la radiación solar.

“La participación en Base Petrel representa un hito para Grupo LTN, no solo por la complejidad técnica que implica desarrollar una envolvente capaz de funcionar en condiciones extremas, sino también porque valida nuestra capacidad para diseñar soluciones específicas frente a desafíos únicos. Este proyecto demuestra el nivel de desarrollo tecnológico que hemos alcanzado y nuestra capacidad de adaptación a entornos donde la precisión y la confiabilidad son clave”, señaló Franco Marasco, Gerente Comercial Área de Proyectos Industriales en Grupo LTN.

“Se trata de una solución envolvente desarrollada íntegramente por nuestro equipo, concebida para asegurar condiciones de habitabilidad sumamente adversas. Poder contribuir con infraestructura destinada a la presencia científica y operativa argentina en la Antártida es un orgullo y, al mismo tiempo, una confirmación de nuestra experiencia en proyectos que requieren altos estándares técnicos”, agregó.

La ejecución de este proyecto representa un desafío logístico significativo, que implicó la planificación integral de la producción, el transporte y el montaje de los componentes en un entorno geográfico remoto y con una ventana operativa limitada por las condiciones climáticas.

Esta iniciativa se suma a la trayectoria de Grupo LTN en el desarrollo de soluciones de aislación y envolventes para entornos de alta exigencia técnica, incluyendo proyectos vinculados a la industria minera en alta montaña y al sector energético, donde las condiciones operativas requieren soluciones diseñadas a medida.

La participación en Base Petrel consolida la capacidad de la compañía para intervenir en proyectos de características inéditas para el despliegue de este tipo de soluciones en el continente antártico argentino, reafirmando su posicionamiento como proveedor tecnológico en proyectos industriales de gran complejidad.

Ver video Proyecto Base Petrel- Antártida Argentina. Grupo LTN