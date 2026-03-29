Fénix Entertainment toma el Aconcagua Arena y abre una nueva etapa de shows en Mendoza

El Gobierno de Mendoza adjudicó la concesión del Aconcagua Arena a la empresa Fenix Entertainment, y dio así inicio a una nueva etapa para uno de los espacios más emblemáticos del deporte y el espectáculo en la región. Esta decisión, resultado de un proceso de licitación pública, busca potenciar el desarrollo de eventos de primer nivel y consolidar a Mendoza como una plaza estratégica en la agenda nacional e internacional.

En este marco, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, destacó: “Luego de una licitación pública, se adjudicó el Estadio Aconcagua Arena, un sitio inmenso, para 9 mil espectadores, muy costoso para todos los mendocinos. Entendimos que debía explotarlo un privado que le dé mayor movimiento con una atractiva programación a lo largo del año”.

Por su parte, Marcelo Figoli, presidente de la firma adjudicataria, se mostró entusiasmado por este nuevo desafío:

“Luego del proceso de licitación que organizó Mendoza, estamos muy contentos de que Fenix Entertainment, nuestra compañía de entretenimiento de más de 35 años, haya ganado. Para nosotros es un orgullo. Es un lugar emblemático que tenemos que poner en la agenda internacional y nacional para los grandes eventos”.

El proyecto contempla una inversión significativa, orientada a optimizar la infraestructura del estadio. Entre las principales mejoras se destacan la renovación integral de la acústica, la incorporación de sistemas de climatización (aire acondicionado y calefacción), el desarrollo de palcos VIP, nuevos espacios gastronómicos y adecuaciones técnicas acordes a los requerimientos de artistas internacionales. Estas obras se ejecutarán en un plazo estimado de seis meses.

Se prevé que a partir de octubre comiencen a desarrollarse los primeros espectáculos, con una programación que incluirá artistas nacionales, regionales e internacionales. En ese sentido, Figoli adelantó: “Queremos como mínimo tener entre 10 y 12 artistas internacionales que hagan que el turismo de Chile y de las demás provincias instalen a Mendoza como plaza”.

La concesión incluirá, además, el pago de un canon mensual por parte de la empresa, cuyos fondos serán destinados a la Subsecretaría de Deportes, fortaleciendo así las políticas públicas del sector. Asimismo, el Gobierno provincial se reserva seis fechas anuales para la realización de eventos institucionales.

Con esta iniciativa, Mendoza da un paso firme hacia la consolidación de una propuesta integral que combina deporte, entretenimiento y desarrollo económico, posicionando al Aconcagua Arena a la altura de los principales recintos del mundo y generando nuevas oportunidades para el turismo y la industria cultural local.