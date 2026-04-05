Cumplió 80 años: la sastrería mendocina que sigue en manos de la familia fundadora

La Ciudad de Mendoza tiene muchos motivos para celebrar y, sin dudas, los aniversarios de sus comercios históricos son uno de ellos. En este contexto, mientras el Pasaje San Martín se prepara para celebrar su centenario, uno de sus locales más representativos, la Sastrería London, conmemoró sus 80 años de historia junto a sus dueños, familiares, amigos y vecinos.

Durante la jornada se realizó una degustación de vinos, se apagaron las velas de una torta conmemorativa y el comercio recibió un ramo de flores por parte de sus clientes, en reconocimiento a su trayectoria y permanencia en la Ciudad.

En ese marco, Viviana y Gabriela, nietas de don Florencio, fundador de la sastrería, brindaron palabras de agradecimiento a sus clientes, a su familia y a la Ciudad, destacando el acompañamiento a lo largo de distintas etapas del país que les permitió mantenerse vigentes.

El encuentro también contó con la intervención artística del Coro de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, dirigido por Eleonora Fernández, y la participación de la reina y virreina de la Ciudad, María Celeste Sammartino y Sofía Sosa.

Historia

Abrió sus puertas en 1946 de la mano de don Florencio, reconocido sastre de la época, quien confeccionaba cada prenda de manera artesanal, aportando un sello distintivo de elegancia. Su legado fue continuado por su hija menor, Trinidad Alicia, quien sostuvo el oficio durante más de 50 años.

Actualmente, el histórico comercio sigue vigente bajo la conducción de sus hijas y nietas, manteniendo viva una tradición familiar que forma parte del patrimonio cultural y comercial de la Ciudad de Mendoza.

En este sentido, se destaca la importancia de los comercios históricos como es el caso de Sastrería London y tantos otros que representan tradición e identidad y fortalecen el entramado social y económico local.

Por este motivo, y en el marco de los 100 años del Pasaje San Martín, la Ciudad de Mendoza llevará adelante durante todo el año distintas acciones y propuestas para celebrar el espacio emblemático, destacar su historia, su valor patrimonial y a quienes lo mantienen vivo día a día.